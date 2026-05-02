"Nikada vam nećemo oprostiti tragediju u Odesi": Šef ruske Države dume uperio prst u Kijev
ŠEF komiteta ruske Državne dume za međunarodne poslove Leonid Slucki izjavio je da Rusija nikada neće oprostiti Kijevu tragediju u Domu sindikata u Odesi, u kojem je stradalo 48 proruskih učesnika protesta.
"U našem sećanju 2. maj će zauvek ostati tragičan datum i svedočanstvo o surovosti ukrajinskih fašista. Tada su proruski aktivisti živi spaljeni u Domu sindikata... Odesa, siguran sam, nikada neće oprostiti Kijevu taj majski 'Hatin'. Ni mi nikada nećemo oprostiti", rekao je Slucki za RIA Novosti.
On je kazao da je to bio jedan od prvih činova obračuna ukrajinskih "nacista" nad onima koji su želeli da nastave da govore i misle na svom maternjem, ruskom jeziku.
"Oni koji su odgovorni za ovo masovno, varvarsko ubistvo do danas nisu pozvani na odgovornost. Istraga se pokazala kao sabotaža i falsifikat. Nekažnjivost i nedostatak osude iz zapadnih prestonica su u suštini omogućili fašističkom režimu u Ukrajini da se razvije punom snagom", dodao je Slucki.
On je naglasio da taj zločin ne zastareva, kao i da će uskoro doći vreme kada će svi umešani u ovu tragediju biti imenovani i izvedeni pred lice pravde na najstroži način.
U sukobima i požaru u Domu sindikata u Odesi 2. maja 2014. godine, prema zvaničnim podacima, poginulo je 48 ljudi, a više od 250 je povređeno.
Evropski sud za ljudska prava je proglasio Ukrajinu krivom zbog neuspeha u sprečavanju nasilja.
(Tanjug)
