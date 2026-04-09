TOKOM PREDSTOJEĆIH PRAZNIKA: Besplatan parking u Novom Sadu

ZA vreme vaskršnjih praznika, od petka 10. do ponedeljka 13. aprila, u Novom Sadu se neće naplaćivati parkiranje na parkiralištima u zonskom sistemu naplate.

S.B.

To potvrđuju u JKP „Parking servis“ i ističu da će ”NS bike” sistem za iznajmljivanje bicikala, tokom praznika raditi uobičajeno.

Redovna naplata parkiranja, kao i registracija novih korisnika ”NS bike” sistema, počeće u utorak 14. aprila.