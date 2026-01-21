Srbija

ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži u Žabarima i Golupcu

Dušanka Novković

21. 01. 2026. u 09:40

ŽABARI – U četvrtak, 22. januarara, izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će pojedini delovi opština Žabari i Golubac ostati bez struje.

ИСКЉУЧЕЊА СТРУЈЕ: Сутра радови на мрежи у Жабарима и Голупцу

D.N.

U periodu od 7.30 do 15 sati, struju neće imati deo Vlaškog Dola kod Žabara - od česme prema centru. Od 8 do 15, na području golubačke opštine sa mreže će biti isključeni: Livadica, Ridan, kamenolom Jelenska stena, Brnjica, Orlovi, Čezava, Glavičica, Turski Potok, Dobra, Kožice, Ključ i tvrđava Golubački grad.

