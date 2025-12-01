Srbija

ENERGETSKA EFIKASNOST U VRANJU: Info dan o merama energetske sanacije porodičnih kuća i stanova

Јелена Стојковић
Jelena Stojković

01. 12. 2025. u 15:11

Grad Vranje pozvao je danas sve zainteresovane građane i izvođače radova da prisustvuju Info danu posvećenom Javnom pozivu za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji grada Vranja za 2025. godinu.

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ У ВРАЊУ: Инфо дан о мерама енергетске санације породичних кућа и станова

Foto Shutterstock

Javni poziv se realizuje u okviru projekta „Čista energija i energetska efikasnost za građane“, koji sprovodi Grad Vranje sa Ministarstvom rudarstva i energetike.

Info dan će biti organizovan u sredu, 3. decembra, u velikoj sali Skupštine grada, sa početkom u 12.00 sati. Ovo je prilika da se dobiju sve neophodne informacije o uslovima konkursa, načinu prijave i merama koje se sufinansiraju. Ove godine uvodi se i važna novina – jedinstven konkurs koji obuhvata i socijalno ranjive kategorije građana.

Cilj projekta je primena mera energetske efikasnosti koje doprinose smanjenju troškova za energiju, povećanju komfora u domaćinstvima i zaštiti životne sredine.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PRESTONICA MLADIH SRBIJE 2027. GODINE: Zrenjanin kandidat
Srbija

0 0

PRESTONICA MLADIH SRBIJE 2027. GODINE: Zrenjanin kandidat

PREDSTAVNICI Ministarstva turizma i omladine, Nacionalne asocijacije kancelarija za mlade i Omladinskog saveza udruženja OPENS, u okviru projekta Prestonica mladih, u Zrenjaninu su održali radni sastanak sa gradonačelnikom Simom Salapurom i njegovim timom, kao i info sesiju o procesu prijavljivanja na aktuelni konkurs za titulu.

01. 12. 2025. u 21:32

DEVETI SUSRETI VETERANA FOLKLORA U VAROŠICI UŠĆE, NADOMAK KRALJEVA Najdraži gosti iz - Trebinja
Srbija

0 0

DEVETI SUSRETI VETERANA FOLKLORA U VAROŠICI UŠĆE, NADOMAK KRALJEVA Najdraži gosti iz - Trebinja

U DOMU kulture "Studenica", u rudarskoj varošici Ušće, u Ibarskoj klisuri nadomak Kraljeva, Deveti susreti veterana folklora okupili su ukupno 10 ansambala iz zemlje i iz inostranstva. U skladu sa višegodišnjom, uspešnom saradnjom kraljevačkih i trebinjskih čuvara narodne tradicije, i ovog puta publici se predstavio i ansambl nacionalnih igara "Jovan Dučić" iz Trebinja...

01. 12. 2025. u 20:00

Politika
Tenis
Fudbal
ZABRINJAVAJUĆE VESTI SAOPŠTENE U PROGRAMU UŽIVO: Šešelj otkrio šta žele blokaderi

ZABRINjAVAJUĆE VESTI SAOPŠTENE U PROGRAMU UŽIVO: Šešelj otkrio šta žele blokaderi