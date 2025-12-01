ENERGETSKA EFIKASNOST U VRANJU: Info dan o merama energetske sanacije porodičnih kuća i stanova
Grad Vranje pozvao je danas sve zainteresovane građane i izvođače radova da prisustvuju Info danu posvećenom Javnom pozivu za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji grada Vranja za 2025. godinu.
Javni poziv se realizuje u okviru projekta „Čista energija i energetska efikasnost za građane“, koji sprovodi Grad Vranje sa Ministarstvom rudarstva i energetike.
Info dan će biti organizovan u sredu, 3. decembra, u velikoj sali Skupštine grada, sa početkom u 12.00 sati. Ovo je prilika da se dobiju sve neophodne informacije o uslovima konkursa, načinu prijave i merama koje se sufinansiraju. Ove godine uvodi se i važna novina – jedinstven konkurs koji obuhvata i socijalno ranjive kategorije građana.
Cilj projekta je primena mera energetske efikasnosti koje doprinose smanjenju troškova za energiju, povećanju komfora u domaćinstvima i zaštiti životne sredine.
