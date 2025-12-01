BORBA PROTIV NASILJA U LOZNICI: "Nisi sama, imaš nas"

U Loznici je, povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženema, pod nacionalnim sloganom „Jednake, sigurne, osnažene“, uz poruku da nasilju nema mesta u našem gradu. Tribinu pod nazivom „Nisi sama, imaš nas“ u Omladinskom centru organizovalo je Udruženje građana „Reč i delo“, uz podršku gradske vlasti

Foto :V.Mitrić

Predsednica udruženja Tatjana Jovičić istakla je da se o nasilju mora da se govor stalno, “a ne samo jednom godišnje”.

- Udruženje građana Reč i delo već šestu godinu obeležava ovaj dan i želim da skrenem pažnju na podatak da je svaka treća žena žrtva – bilo porodičnog, bilo seksualnog nasilja -kazala je Jovičićeva. - Sa digitalizacijom, oblici nasilja se množe. Svakih jedanaest minuta jedna žena u svetu bude žrtva femicida, a u Srbiji je od početka godine ubijeno 13 žena. Zato moramo da obratimo pažnju na svaku ženu u svakom trenutku. Ako primetimo da je pomoć potrebna – ne smemo da okrećemo glavu, već da budemo podrška. e Jovičić.

O važnosti osnaživanja žena govorila je i loznička preduzetnica Milanka Milovanović, naglasivši da se o nasilju mnogo govori, ali o tišini koja ga često prati premalo.

- Ženama je potrebna podrška, i to u svim oblastima, a ekonomska stabilnost je jedna od ključnih. Ovakva okupljanja i ovakve tribine su izuzetno važne, jer podižu svest i daju ženama hrabrost da progovore - rekla je Milovanović.

Na tribini je učestvovao i Bojan Lučić, koordinator Kancelarije za mlade, podsećajući da su mladi često izloženi nasilju, a da toga nisu ni svesni.

- Mladi mnogo vremena provode na internetu, pa je neophodno da im skrenemo pažnju na digitalno nasilje i načine kako mogu da se zaštite. Prevencija je važna, a osvešćivanje mladih prvi korak - istakao je Lučić.

O podršci ženama koje pokreću sopstveni posao govorila je Marija Terzić, iz Regionalne razvojne agencije Podrinja, Podgorine i Rađevine.

- Kao predstavnica RRA želim da poručim ženama da nisu same. Pružamo kontinuiranu, besplatnu podršku – kroz obuke, mentorski rad i pomoć prilikom apliciranja na javne pozive. Drage dame, budite hrabre i verujte u sebe. Kada se ženi da šansa, ona pokreće celu porodicu, čitav grad i celo selo, to je snaga ženskog preduzetništva - naglasila je Terzić.

Posle tribine su simbolično su pušteni narandžasti baloni – boja koja globalno označava borbu protiv nasilja, ali i nadu i solidarnost sa ženama žrtvama nasilja. Tokom večeri, Vukov dom kulture i Muzej Jadra biće osvetljeni narandžastom bojom kao znak podrške svetskoj kampanji