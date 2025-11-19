ARIJE DUŠE RAZGALILE: Veličanstven gala koncert opere Narodnog pozorišta iz Beograda u Banji Koviljači

GALA koncert opere Narodnog pozorišta u Beograda razgalio je duše posetilaca u dupke punoj dvorani čuvenog „Kur salona“ u Banji Koviljači, kao muzička i kulturna svetkovina za pamćenje.

Foto :V.Mitrić

Orkestar nacionalnog teatra, pod dirigenstkom palicom Aleksandra Kojića, znameniti solisti izveli su program ispunjen najlepših arija svetske operske literature.

Scenu su nezaboravnom za publiku učinili Sonja Šarić Kosovac (sopran), Aleksandar Stamatović (bas-bariton), Ljubodrag Begović (bariton) i Dušan Plazinić (tenor), koji su svojim interpretacijama, pored ostalog, ambijent učinili maksimalno protkan emocijama i doživljajima lepote za dušu i telu.Gostima u dvorani, u kojoj su uživali i članovi dinastije Karađorđevići, ali i naši najslavniji umetnici ranijih vremena, imali su, kako kažu, i priliku i čast da uživaju u delima Žorža Bizea, Đuzepea Verdija, Đakoma Pučinija, Petra Iljiča Čajkovskog, Đoakina Rosinija, Vinčenca Belinija i drugih velikana operske umetnosti.

Publika nije štedela dlanove da se zahvali i oduži vrhunskim umetnicima iz srpske prestonice.Među onima koji su uživali i divili se interpretacijom dela velikih imena muzike bila je i Dragana Lukić, gradonačelnica Loznice, koja je, kako kaže, „svim srcem podržala ovu kulturnu svetkovinu od velikog značaja za kulturni život grada, čiji je Banja Koviljača divni deo“.

Mr Snežana Nešković Simić, direktorka Centraza kulturu „Vuk Karadžić“, ustanove koja je organizovala ovu mutičku priredbu najvišeg umetničkog ranga, naglašava da „grad, po tradiciji, pokazuje da ume da organizuje dobfre manifestacije, ali i da bude domaćin onima od čije umetnosti „zastaje dah“, baš onako kako je bilo sada u dvorani“Kur salona“.