Srbija

"UMIVANJE" BAJINE BAŠTE: Uređuje se prostor oko Crkve Svetog Save

Никола Јанковић
Nikola Janković

17. 11. 2025. u 11:40

Opština Bajina Bašta je započela radove na uređenju prostora oko Crkve Svetog Save, sportske hale i Osnovne škole „Sveti Sava“. Ovim projektom, je predviđeno sveobuhvatno parterno uređenje javne površine koja povezuje tri značajna objekta.

УМИВАЊЕ БАЈИНЕ БАШТЕ: Уређује се простор око Цркве Светог Саве

Opština Bajina Bašta

- Pored izgradnje potpornog zida, u prvoj fazi biće uređene zelene površine sa travom i ukrasnim rastinjem, što će dodatno oplemeniti prostor oko spomenika Patrijarhu Pavlu i učiniti prostor vizuelno lepšim i uređenijim – saopštili su opštinari.

U drugoj fazi radova planirana je izgradnja pristupne saobraćajnice i parking prostora koji će služiti korisnicima sportske hale i vernicima, a ujedno će omogućiti bolji prilaz Osnovnoj školi „Sveti Sava“ sa južne strane.

Ugovorena vrednost projekta je 2.7 miliona dinara, a rok za izvođenje radova je 30 kalendarskih dana.

