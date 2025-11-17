"UMIVANJE" BAJINE BAŠTE: Uređuje se prostor oko Crkve Svetog Save
Opština Bajina Bašta je započela radove na uređenju prostora oko Crkve Svetog Save, sportske hale i Osnovne škole „Sveti Sava“. Ovim projektom, je predviđeno sveobuhvatno parterno uređenje javne površine koja povezuje tri značajna objekta.
- Pored izgradnje potpornog zida, u prvoj fazi biće uređene zelene površine sa travom i ukrasnim rastinjem, što će dodatno oplemeniti prostor oko spomenika Patrijarhu Pavlu i učiniti prostor vizuelno lepšim i uređenijim – saopštili su opštinari.
U drugoj fazi radova planirana je izgradnja pristupne saobraćajnice i parking prostora koji će služiti korisnicima sportske hale i vernicima, a ujedno će omogućiti bolji prilaz Osnovnoj školi „Sveti Sava“ sa južne strane.
Ugovorena vrednost projekta je 2.7 miliona dinara, a rok za izvođenje radova je 30 kalendarskih dana.
