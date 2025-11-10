Srbija

ISTEKAO SAMODOPRINOS ZA KANALIZACIJU: Za 30 godina, novcem građana, fekalna mreža uvedena u 95 posto domaćinstava u Vršcu

Jelena Baljak

10. 11. 2025. u 23:21

SAMODOPRINOS za kanalizaciju, koji je u Vršcu uveden još 1995, prestaje da važi 30. novembra ove godine, pa lokalna samouprava obaveštava sve poslodavce i nadležne subjekte da do tog datuma izmire svoje obaveze.

Foto: Grad Vršac

Ovaj samodoprinos važio je do potpune izgradnje kanalizacije u gradu ili najduže 30 godina, što je sada isteklo.

Za to vreme izgrađeno je preko 100 kilometara fekalne mreže, koja pokriva 95 posto domaćinstava. Građani su sve to sami finansirali, izdvajanjem 1,3 posto od svojih plata.

Domaćinstva koja još nisu dobila kanalizaciju, nalaze se u ne toliko pristupačnim delovima grada, uglavnom na padini Vršačkih planina. Nije nam poznato da li će i kada i njima biti omogućeno da prestanu da koriste septičke jame, kao ni na koji način bi se te investicije finansirale.

