OVAKO ĆE IZGLEDATI NOVI VIDIKOVAC: Počela montraža konstrukcije na Guduričkom vrhu, na Vršačkih planinama
POČELA je montaža novog vidikovca na Guduričkom vrhu, na Vršačkim planinama, a na ovim fotografijama može se videti kako će ta građevina izgledati u šumskom ambijentu, kada bude završena.
Lokalna samouprava je temelj za taj objekat izgradila još letos, a sada se postavlja metalna konstrukcija, visoka 15,5 metara, koja je u jednoj vršačkoj radionici napravljena iz tri dela.
Kako bi ti delovi, koji su dugački po pet metara, bezbedno bili dopremljeni do vrha, šumska staza je ponegde proširena krčenjem krajputaškog rastinja i drveća.
Konstrukcija je zelene boje, a oko stepeništa će biti postavljena drvena oplata, kako bi se građevina uklopila u prirodni ambijent, što je bio jedan od glavnih uslova prilikom dobijanja dozvole za gradnju, s obzirom na to da se radi o delu Vršačkih planina, koji je pod prvim stepenom zaštite.
Vrščani veruju da će to biti jedina građevina na Guduričkom vrhu, inače najvišem vrhu Vojvodine (641 mnv), te da će uspeti da se izbore protiv namere vlasti da se baš tu sagradi meteorološki radar.
