Srbija

OVAKO ĆE IZGLEDATI NOVI VIDIKOVAC: Počela montraža konstrukcije na Guduričkom vrhu, na Vršačkih planinama

Jelena Baljak

10. 11. 2025. u 13:56

POČELA je montaža novog vidikovca na Guduričkom vrhu, na Vršačkim planinama, a na ovim fotografijama može se videti kako će ta građevina izgledati u šumskom ambijentu, kada bude završena.

ОВАКО ЋЕ ИЗГЛЕДАТИ НОВИ ВИДИКОВАЦ: Почела монтража конструкције на Гудуричком врху, на Вршачких планинама

Foto: Arhinova studio

Lokalna samouprava je temelj za taj objekat izgradila još letos, a sada se postavlja metalna konstrukcija, visoka 15,5 metara, koja je u jednoj vršačkoj radionici napravljena iz tri dela.

Kako bi ti delovi, koji su dugački po pet metara, bezbedno bili dopremljeni do vrha, šumska staza je ponegde proširena krčenjem krajputaškog rastinja i drveća.

Konstrukcija je zelene boje, a oko stepeništa će biti postavljena drvena oplata, kako bi se građevina uklopila u prirodni ambijent, što je bio jedan od glavnih uslova prilikom dobijanja dozvole za gradnju, s obzirom na to da se radi o delu Vršačkih planina, koji je pod prvim stepenom zaštite.

Foto: Arhinova Studio

Budući izgled vidikovca na Guduričkom vrhu

Vrščani veruju da će to biti jedina građevina na Guduričkom vrhu, inače najvišem vrhu Vojvodine (641 mnv), te da će uspeti da se izbore protiv namere vlasti da se baš tu sagradi meteorološki radar.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

DEČAKOVA BORBA ZA ZDRAVLJE: Pomozimo osmogodišnjem Andriji
Srbija

0 0

DEČAKOVA BORBA ZA ZDRAVLJE: Pomozimo osmogodišnjem Andriji

Osmogodišnji Andrija M. Knežević, učenik drugog razreda iz Bajine Bašte boluje od retke i progresivne cerebrovaskularne bolesti, koja pogađa arterije u mozgu i može dovesti do teških komplikacija. Skupo lečenje u inostranstvu jedini je put za ozdravljenje ovog dečaka, zato su njegovi sugrađani rešeni da na svaki način pomognu: muzičari iz grada na Drini, zajedno sa kolegama iz zapadne Srbije i Republike Srpske prikupili su prethodnih dana 7.330 evra, uz apel ostalima da se uknjuče u borbu ovog dečaka.

10. 11. 2025. u 13:54

BOŽIDARU KIĆOVIĆU U ČAST: Veliki šahovski turnir u Banji Koviljači
Srbija

0 0

BOŽIDARU KIĆOVIĆU U ČAST: Veliki šahovski turnir u Banji Koviljači

U Etno sela " Sunčana reka " danas je završen 10. medjunarodni turnir " Božidar Kićović - Kića, koji se igrao u prelepom ambijentu izmeđuDrine i Gučeva od 6 novembra na kom su učestvovala 53 igrača iz zemlje i inostranstva ( Srbije, BIH, Kazahstana, Bugarske, Švedske, Rusije ...). Turnir je bio veoma visoke kategorije. Učestvovala su dva internacionalna majstora i devet fide majstora.

10. 11. 2025. u 11:04

Politika
Tenis
Fudbal
PRIRODA, HARMONIJA I BOGATSTVO UKUSA JEDINOG PRAVOG

PRIRODA, HARMONIJA I BOGATSTVO UKUSA JEDINOG PRAVOG