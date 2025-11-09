NOVI SAD OBELEŽIO 107. GODIŠNJICU OSLOBOĐENJA U PRVOM SVETSKOM RATU: U slobodi otpočeo ubrzani razvoj grada

DAN oslobođenja Novog Sada u Prvom svetskom ratu, 9. novembar, obeležen je danas polaganjem venaca na Spomen krst palim borcima podignut u porti Uspenske crkve. Vence su položili gradonačelnik Žarko Mićin, delegacija Vojske Srbije, predstavnici Južnobačkog upravnog okruga i potomci učesnika oslobodilačkih ratova od 1912. do 1918. godine a pomen poginulim junacima služili su sveštenici Eparhije bačke Srpske pravoslavne crkve.

Grad Novi Sad

Čestitajući sugrađanima Dan oslobođenja u Velikom ratu, gradonačelnik Mićin je istakao da Novi Sad sa ponosom obeležava 107. godišnjicu oslobođenja u Prvom svetskom ratu.

- Oslobodilačka srpska vojska, nakon velikih stradanja i još većih pobeda, donela je 9. novembra 1918. godine slobodu našem gradu. Tada je otpočeo period ubrzane obnove, razvoja i napretka Novog Sada. Danas je više nego ikada, važno da čuvamo sećanje na te heroje i njihovu žrtvu. Naša sloboda i suverenitet su skupo plaćeni, i dužnost nam je da budemo dostojni njihove borbe.

Mićin je u obraćanju prisutnima poručio i to da je Novi Sad danas grad koji gleda napred i razvija se ali koji nikada ne zaboravlja svoje korene.

- Ujedinjeni, sa odgovornošću prema prošlim i budućim generacijama, nastavićemo da gradimo grad u kojem će svi moći da žive dostojanstveno i ponosno - naglasio je Mićin čestitajući i Dan Prve brigade kopnene vojske (9. novembar) njenim pripadnicima.

Jedinice srpske vojske, koje je predvodio major Vojisav Bugarski, ušle su u Novi Sad iz pravca Petrovaradina 9. novembra 1918. godine, oko 11 časova. Kako su zabeležili istoričari, kolona je prešla most na Dunavu i praćena mnogobrojnim oduševljenim građanima, uputila se ka zgradi Matice srpske, gde je oslobodioce pozdravio sa balkona Jaša Tomić. Narodno veselje trajalo je do kasno u noć.