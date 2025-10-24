DIVLJE DEPONIJE U KRAGUJEVAČKIM SELIMA: Ograđivanje sabirnih mesta kao rešenje
Stvaranje divljih deponija dugogodišnji je problem na sesokim područjima u okolini Kragujevca.
Komunalne službe ih povremeno uklanjaju, ali se ubrzo ponovo stvaraju, neretko na istim mestima. Zato je JKP „Šumadija“, gradsko preduzeće u čijem sastavu radi i službe za čišćenje, nedavno počelo sa ograđivanjem sabirnih mesta za odlaganje otpada u selima u nameri da unapredi sistem upravljanja otpadom i spreči formiranje divljih deponija koje narušavaju izgled naselja i ugrožavaju životnu sredinu
Ograđena su sabirna mesta u selima Lužnice i Čumić na pravcu puta za Topolu, a sa radovima će se nastaviti i u drugim seoskim mesnim zajednicama.
JKP Šumadija Kragujevac organizovano sakuplja otpad sa seoskog područja dva puta mesečno i još jednom apeluje na korisnike da smeće odlažu na predviđena sabirna mesta i u kontejnere, kao i da poštuju utvrđenu dinamiku odnošenja kako bi se sprečilo gomilaenj smeća i smanjilo zagađenje okoline.
