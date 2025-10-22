Srbija

DEO VLASOTINCA SUTRA BEZ STRUJE: Radovi na redovnom održavanju trafostanice

Игор Митић
Igor Mitić

22. 10. 2025. u 14:33

Zbog radova na redovnom održavanju 35/10 kilovoltne trafostanice „Nevit“ deo Vlasotinca sutra neće imati struju.

ДЕО ВЛАСОТИНЦА СУТРА БЕЗ СТРУЈЕ: Радови на редовном одржавању трафостанице

Foto I. Mitić

Bez električne energije, u periodu od devet do 14 časova, biće potrošači na pravcima Rosulja, Karađorđeva, Nevit, Kosovska, Jastrebac, Svođe i Fabrika vode.

Iz vlasotinačke poslovnice „Elektrodistribucije“ korisnicima usluga upućen je apel da, u pomenutom periodu, svoje uređaje isključe sa mreže i da ih ponovo uključe po obnavljanje snabdevanja.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi za drugi termin, o čemu će potrošači na vreme biti obavešteni.

