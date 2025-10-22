DEO VLASOTINCA SUTRA BEZ STRUJE: Radovi na redovnom održavanju trafostanice
Zbog radova na redovnom održavanju 35/10 kilovoltne trafostanice „Nevit“ deo Vlasotinca sutra neće imati struju.
Bez električne energije, u periodu od devet do 14 časova, biće potrošači na pravcima Rosulja, Karađorđeva, Nevit, Kosovska, Jastrebac, Svođe i Fabrika vode.
Iz vlasotinačke poslovnice „Elektrodistribucije“ korisnicima usluga upućen je apel da, u pomenutom periodu, svoje uređaje isključe sa mreže i da ih ponovo uključe po obnavljanje snabdevanja.
U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi za drugi termin, o čemu će potrošači na vreme biti obavešteni.
