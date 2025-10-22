„VRŠAČKI ĐIR“ PO MUZEJIMA: Omogućena onlajn kupovina karata za tri atrakcije, uz popust

GRADSKI muzej Vršac postao je deo mreže visit.serbia, koja turistima omogućava onlajn kupovinu ulaznica za kulturne i turističke atrakcije u nekoliko gradova Srbije.

Foto: J.J.Baljak

Ta mogućnost će posetiocima olakšati pristup određenim sadržajima, a muzeju omogućiti da postane još vidljiviji na turističkoj mapi naše zemlje.

U ponudi jeonlajn kupovina karata za tri vršačka muzeja – Konkordija, Apoteka na stepenicama i Vršačka kula.

Postoji i mogućnost da se kupi objedinjena karta za obilazak sva tri simbola kulture tog grada, pod nazivom „Vršački đir“, za koju je predviđen i popust.