„VRŠAČKI ĐIR“ PO MUZEJIMA: Omogućena onlajn kupovina karata za tri atrakcije, uz popust
GRADSKI muzej Vršac postao je deo mreže visit.serbia, koja turistima omogućava onlajn kupovinu ulaznica za kulturne i turističke atrakcije u nekoliko gradova Srbije.
Ta mogućnost će posetiocima olakšati pristup određenim sadržajima, a muzeju omogućiti da postane još vidljiviji na turističkoj mapi naše zemlje.
U ponudi jeonlajn kupovina karata za tri vršačka muzeja – Konkordija, Apoteka na stepenicama i Vršačka kula.
Postoji i mogućnost da se kupi objedinjena karta za obilazak sva tri simbola kulture tog grada, pod nazivom „Vršački đir“, za koju je predviđen i popust.
