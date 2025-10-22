Srbija

POZIV AMATERIMA: Počele prijave za festival „Milivojev štap i šešir“

Dušanka Novković

22. 10. 2025. u 09:50

CENTAR za kulturu u Požarevcu objavio je poziv za izbor predstava koje će učestvovati na Susretima varoških pozorišta Srbije „Milivojev štap i šešir”, 22. po redu, koji će se održati u februaru naredne godine.

ПОЗИВ АМАТЕРИМА: Почеле пријаве за фестивал „Миливојев штап и шешир“

D. Novković

Za ovu smotru, čiji je selektor Aleksandar Beko, mogu se prijaviti varoška i gradska amaterska pozorišta iz cele Srbije. Pozorišni festival „Milivojev štap i šešir” održava se u čast čuvenog požarevačkog glumca Milivoja Živanovića (1900-1976), dugogodišnjeg člana Jugoslovenskog dramskog pozorišta.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 20

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SUPER AKCIJA, OPREMITE DOM I UŠTEDITE I PREKO 40%

SUPER AKCIJA, OPREMITE DOM I UŠTEDITE I PREKO 40%