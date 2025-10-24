ZA NJIH "NE VAŽI" PRVENSTVO PROLAZA: Kikinđani slabo poštuju saobraćajne propise, pa su saobraćajne nesreće česte
ZA manje od nedelju dana na raskrsnici u centru Kikinde, na uglu ulica Đoke Radaka i Vojvode Mišića, dogodile su se dve saobraćajne nesreće i to zbog nepoštovanja saobraćajnih propisa. Oba sudara izazvana su zbog nepoštovanja pravila prvenstva prolaza, a jedan automobil udario je u - kuću.
Sudari vozila iz istog razloga prošle godine događali su se na raskrsnici Ulica Vuka Karadžiča i Jovana Jovanovića Zmaja, pa je policija tamo pojačala kontrolu.
Zbog neustupanja prvenstva prolaza sudarili su se "pasat" i "opel astra". Vozač "pasata" išao je Ulicom Đoke Radaka i nije propustio "opel astru", koja se kretala ulicom Vojvode Mišića, ka pijaci. I to je samo jedan u nizu sudara na ovoj vrlo prometnoj raskrsnici, a razlog je uvek isti prekršaj vozača - neustupanje prvenstva prolaza.
Opasno za sve
NA uglu ulica Đoke Radaka i Vojvode Mišića uvek je dosta vozila, motociklista, biciklista, ali i pešaka. Vrlo je prometno, jer se tu nalazi nekoliko prodavnica: pekara, objekat brze hrane, prodavnica papirne galanterije i kućne hemije...
Saobraćajna policija je morala da pojača kontrole u čitavoj Ulici Vuka Karadžića, a kako je objasnio major Vladimir Stevanov, komandir Saobraćajne policijske ispostave raskrsnica nije nikakva "crna tačka".
- Raskrsnica je pregledna, obeležena signalizacijom, ali se vozila sudaraju, jer vozači ne poštuju prvenstvo prolaza kada voze Ulicom Vuka Karadžića koja je sporedna. Osim toga, vozači čitavom ulicom često voze brže nego što je propisano. Struka će tačno odrediti da li na ovoj i na drugim raskrsnicama treba da se promeni signalizacija i, eventualno, postave semafori - rekao je Stevanov.
