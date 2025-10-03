PROGLAŠENA VANREDNA SITUACIJA Jako nevreme pogodilo Arilje: Preko 1.500 građana bez struje
ZBOG obilnog snega koji je u poslednja 24 sata padao na teritoriji Arilja, na delu opštine proglašena je vanredna situacija, rekao je predsednik opštine Predrag Maslar.
-Najteže je u selima Dobrače, Bjeluša Brekovo, Visoka, Radoševo i Kruščica gde je preko 1.500 meštana bez struje. Sve raspoložive ekipe su na terenu i rade na sanaciji štete nastale padanjem drveća i oštećenjem dalekovoda, rekao Maslar.
On je dodao da je u poslepodnevnim satima zasedao je Štab za vanredne situacija gde je i doneta odluka o uvodjenju vanredne situacije u delu teritorije opštine.
(Tanjug)
