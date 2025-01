U BANJU IDE 1.000 PENZIONERA: Najstariji Novosađani zainteresovani za besplatnu rehabilitaciju i oporavak

POKAZALO se već prvih nekoliko dana prijavljivanja penzionera na području grada Novog Sada za ovogodišnji besplatni boravak u banjama širom Srbije da postoji veliko interesovanje.

Privatna arhiva

Očekuje se da taj vid podrške najstarijim sugrađanima ove godine iskoristi njih skoro trećina više nego lane, istakla je predsednica Udruženja penzionera Novog Sada Milena Žarković.

Ona napominje da je iz novosadske filijale 2024. godine na desetodnevni banjski oporavak o trošku države upućeno 670 penzionera, dok bi nakon zaključenja aktuelnog konkursa moglo da ih bude i do hiljadu.

- Prijem zahteva u našem Udruženju, u Poštanskoj ulici 3, počeo je 9. januara i trajaće do 27. ovog meseca, svakog radnog dana od osam do 12 časova. Omogućeno je takođe svim zainteresovanima da svoje prijave mogu podneti i u mesnim organizacijama Udruženja, kako našim članovima tako i onima koji to nisu - objasnila je Milena Žarković.

Ona je napomenula da će ove godine u ovoj akciji učestvovati 26 banja, odnosno dve više nego lane. Penzioneri čija se imena nađu na konačnim listama imaće desetodnevni banjski aranžman koji podrazumeva po tri obroka i terapije dnevno, lekarski pregled i prevoz do određene banje. Organizator je Udruženje penzionera Novog Sada, koje takođe obezbeđuje i pratioce korisnicima tuđe nege i pomoći.

Bolji standard ZA unapređenje društvenog standarda korisnika PIO fond je za ovu godinu izdvojio 1,4 milijarde, a 81 odsto tog iznosa namenjeno je finansiranju programa besplatnog oporavka penzionera u banjama. U banje će, prema ovom oglasu, biti upućeno 22.100 korisnika penzija što je 2.500 više nego lane, precizirala je Žarkovićeva.

Besplatan boravak u banji mogu da dobiju oni penzioneri čija ukupna mesečna primanja ne prelaze 50.683 dinara, koji to pravo nisu koristili od 2020. godine. Naša sagovornica podseća da je lane taj limit iznosio 39.850 dinara i dodaje da mogu da konkurišu i oni koji primaju penziju iz inostranstva, uz uslov da im zbir sa domaćim primanjem, ne prelazi navedeni najviši iznos.

Zainteresovani treba da uz prijavu, sa odgovarajućom izjavom, dostave i poslednji penzioni ček, dokaz o visini penzije iz inostranstva kao i raspoloživu medicinsku dokumentaciju ukoliko je poseduje. Komisija Fonda PIO, nakon zaključenih prijava, oformiće prvo preliminarnu, a potom i konačnu listu korisnika besplatne rehabilitacije u banjama Srbije.