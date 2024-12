POČELA SEZONA KLIZANJA U VRŠCU: Led spreman za sličuge ia višim temperaturama

KLIZALIŠTE na Gradskom trgu u Vršcu, koje ima najveću površinu do sada, počelo je sa radom.

Foto: TOV

Biće dostupno klizačima svakog dana od 10 do 21 sat. Termini počinju na svaki pun sat i traju 45 minuta. Klizaljke se iznajmljuju po ceni od 300 dinara.

Nadležni najavljuju da će klizalište raditi sve dok vremenske prilike to budu dozvolile, a najkraće do 20. januara, tj. do kraja zimskog raspusta.

Funkcionisanje ovog klizališta je, inače, obezbeđeno novim tehnologijama, koje omogućavaju da se ledena površina održi čak i na višim temperaturama vazduha. A upravo je toplo vreme bilo razlog što lokalna samouprava prošle zime nije postavila klizalište.