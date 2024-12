NERVI ŠAPČANA SU NJEGOVA BRIGA: Dr Nikola Stefanović vratio se u rodni grad da leči sugrađane

SPECIJALNU bolnicu za lečenje cerebrovaskularnih oboljenja "Sveti Sava" u Beogradu, Šapčanin, neurolog dr Nikola Stefanović, ostavio je sa najlepšim utiscima, jer je odlučio da se vrati u rodni Šabac, da bogato iskustvo primeni u lečenju sugrađana u Opštoj bolnici "Dr Laza K. Lazarević".

foto V Mitrić

- Podmlađen i perspektivan kolektiv u Službi neurologije, uvođenje novih procedura, kao i mogućnost dodatnog usavršavanja lekara, samo su neki od razloga za povratak - kaže dr Nikola Stefanović.

I ovaj mladi specijalista pripada generaciji lekara koji su nakon fakulteta mesecima bili na evidenciji nezaposlenih. Po diplomiranju na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2012. godine, odlučio je da profesionalnu karijeru započne u Nemačkoj. Ubrzo je shvatio da sebe ne vidi u načinu života ove zapadnoevropske države i da to nije vredno da bude odvojen od svoje porodice.

- U Specijalnoj bolnici "Sveti Sava" zaposlio sam se 2015. godine gde sam dve godine radio kao klinički lekar, potom dobio specijalizaciju iz neurologije i završio je u predviđenom roku. U medijima sam imao priliku da često čitam o novostima u šabačkoj bolnici. Edukacije lekara, nove procedure, dolasci vrhunskih stručnjaka, najave izgradnje nove bolnice, sve to navelo me da razmišljam o mogućnosti da radim u svom gradu. Neko vreme sam čak i putovao iz Šapca u Beograd i nazad, što je bilo iscrpljujuće - priča dr Nikola Stefanović.

Angiologija NA prethodnom radnom mestu dugo je bio angažovan oko pacijenata sa moždanim udarom. Zato ga najviše zanima usavršavanje iz angiologije, gde bi stečeno iskustvo i znanje želeo da podigne na još viši nivo.

Služba neurologije u proteklom periodu podmlađena je sa četvoro specijalista. S obzirom na to da je i u ovoj službi u toku smena generacija, još jedan specijalista može samo da doprinese boljoj organizaciji posla. Ako se ima u vidu da je novo pojačanje lekar sa iskustvom u toj oblasti medicine i da dolazi iz ugledne ustanove koja je u Srbiji merilo za lečenje cerebrovaskularnih oboljenja, izvesno je da će na najvećem dobitku ovog transfera biti pacijenti.

- Prijatno me iznenadila rešenost menadžmenta ustanove da se lekari dodatno edukuju. Razgovor sa direktorom dr Slobodanom Popovićem na mene je ostavio veoma pozitivan utisak, uputio me u neke od planova za naredni period što se tiče usavršavanja lekara, jer svim specijalistima je važno da budu u toku sa najsavremenijim tehnikama i procedurama u lečenju pacijenata i da to mogu da primene. U tom smislu imamo veliku podršku rukovodstva što je velika motivacija za sve nas - ističe dr Stefanović.