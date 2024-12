ZBOG PREDSTOJEĆIH PRAZNIKA: Produženo radno vreme graničnih prelaza Bajmok i Bački Vinogradi

Dva malogranična prelaza sa Mađarskom Bajmok - Bačalmaš i Bački Vinogradi - Aštohalom radiće produženo tokom decembra i januara.

Foto: Tanjug

Granični prelaz Bački Vinogradi - Ašothalom će, od 13. decembra do 12. januara, petkom, subotom i nedeljom umesto od 7 do 19 sati, raditi od 7 do 22 sata.



Produženo radno vreme je rezultat dogovora graničnih organa Srbije i Mađarske, a cilj ove mere je rasterećenje saobraćaja na glavnim prelazima, poput Horgoša i Kelebije, koji su poznati po dugim čekanjima tokom praznika, ali i koji su jedini teretni prelazi sa našim severnim susedom.

Dva navedena prelaza su isključivo za putnička vozila, a mogu da ga koriste, osim državljana iz Srbije i Mađarske, i putnici iz Evropske unije, Švajcarske, Norveške i Islanda.