OPREMLJENE DIGITALNE UČIONICE: OŠ „Milunka Savić“ u Vitanovcu dobila donaciju - 40 laptop računara

Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine doniralo je 40 laptop računara Osnovnoj školi „Milunka Savić“ u Vitanovcu nadomak Kraljeva, namenjenih digitalnim učionicama izdvojenih odeljenja u obližnjim selima Čukojevac, Stubal, Šumarice i Milavčići, kao i u matičnoj školi.

G.Šljivić

- Laptopovi koje smo dobili veoma su nam značajni zbog izdvojenih odeljenja u kojima do sada nismo imali uslove da opremimo male digitalne učionice za učenike nižih razreda. Osim toga, i u matičnoj školi formiraćemo jednu malu digitalnu učionicu i nadam se da će učenici uživati u radu i druženju - kaže Danijela Stefanović, direktorka škole zahvaljujući se Ministarstvu na donaciji, kao i kraljevačkoj lokalnoj samoupravi i ovdašnjoj Školskoj upravi na podršci.

G.Šljivić Danijela Stefanović, direktorka škole

Osnovnu školu u Viatnovcu koja je 2013. promenila naziv u „Milunka Savić“ u čast srpske heroine Velikog rata, pohađa ukupno 177 učenika u 16 odeljenja u matičnoj školi, kao i u četiri izdvojena odeljenja. Matična škola broji 36 đaka od 1. do 4. razreda i 88 od 5. do 8. razreda. U izdvojenim odeljenjima nastavu pohađaju mališani od 1. do 4. razreda i to u Stublu 18, Čukojevcu 29 i u Milavčićima i Šumaricama po troje.

G.Šljivić

- Novi računari su idealni za predmet Digitalni svet i radujemo se što ćemo imati još bolje uslove za učenje i nastavu – poručuli su đaci ove škole iskusno „stavljajući“ laptove u operativnu funkciju.