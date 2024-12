OBELEŽEN DAN OMŠ “VLADIMIR ĐORĐEVIĆ” U JAGODINI: đaci zablistali na rođendanskom koncertu

SVEČANIM koncertom učenika u jagodinskom Kulturnom centru obeležen je 72. rođendan Osnovne muzičke škole „Vladimir Đorđević“.

Foto:Z.Gligorijević

Učenici su tim povodom pokazali svoje umeće zahvaljujući kom su, zajedno sa svojim profesorima, tokom ove godine na različitim takmičenjima osvojili čak 96 nagrada.

-Veoma sam zadovoljna njihovim radom i zaista sam ponosna na sve ono što su uradili do sada. Nadam se da će u ovoj školskoj godini postići još veće rezultate, jer su zaista spremni na to i uzbuđena sam u to. Biće ovo zanimljiva godina i nadam se da nagrada neće biti manje u odnosu na prethodni period. Imamo odličnu saradnju sa svim osnovnim školama u gradu i na selu, kao i sa svim institucijama u gradu. Naši učenici redovno ulepšavaju svojim nastupima njihove događaje. Odličnu saradnju imamo i sa drugim muzičkim školama – ocenila je Ljiljana Mileusnić Marković, direktorka OMŠ “Vladimir Đorđević” u Jagodini.

Foto:Z.Gligorijević

Osnovna muzička škola „Vladimir Đorđević“ u Jagodini osnovana je 1. decembra 1952. godine. Od 2003. godine, ovaj datum ustanovljen je kao Dan škole, a to je ujedno i datum rođenja kompozitora i profesora po kom nosi ime. Škola je osnovana pod okriljem Kulturno-umetničkog društva “Milan Mijalković”, a osnivač je bio Narodni odbor opštine Svetozarevo. Pripreme za osnivanje počele su na inicijativu muzičkih pedagoga i entuzijasta Veljka Komareka i Gustava Brilija, uz veliku podršku građana. Pored sedišta u Jagodini, škola ima i izdvojeno odeljenje u Belušiću.