RADNA GRUPA REŠAVA PROBLEME U "DUBOKOM": Radnici neće ostati bez posla

Zaposleni i predstavnici grada Užica održali su sastanak čija je jedina tema bila sudbina zaposlenih u Javno – komunalnom preduzeću „Duboko“, nakon što je regionalna deponija, zbog neispunjavanja zakonom propisanih uslova, prestala sa radom.

Foto: N. J.

Zajednički zaključak i obećanje lokalne vlasti je da niko od 83 zaposlena neće ostati bez posla.

- Doneli smo zaključak koji predviđa formiranje Radnog tima, čiji zadatak će biti zbrinjavanje radnika posle zatvaranja Regionalnog centra „Duboko“. Svi zaposleni na neodređeno vreme dobili su čvrste garancije da neće ostati bez posla i primanja, njihov status biće rešen upućivanjem na rad u druga javna preduzeća, čiji je osnivač grad Užice. Takođe i zaposlenima na određeno vreme pružiće se neophodna podrška i pomoć u pronalaženju novog posla – rekla je gradonačelnica Užica Jelena Raković Radivojević .

Gradonačelnica je dodala da su se zaposleni našli u nezavidnoj situaciji „zbog interesa onih koji o tome o nisu razmišljali“, ne spominjući konkretne zakonske razloge zbog kojih je deponija zatvorena, kao ni odgovornost gradskog rukovodstva i čelnika pomenutog preduzeća za veliku materijalnu štetu i posledice požara u Dubokom.

Očekuje se da će radna grupa uskoro u javnost izaći sa planom za promenu radnih mesta za zaposlene.

Podsetimo, najavljivan kao najvažniji ekološki projekat u ovom delu Srbije, Regionalni centar „Duboko“ od 2009. godine do danas nije uspostavio najavljivanu selekciju i reciklažu otpada, energana koje je obećana kako bi se smanjila količina deponovanog otpada nikad nije izgrađena, a tokom poslednjih nekoliko godina deponija je radila nezakonito. Telo deponije i sistem za sprečavanje požara su uništeni nestručnim rukovođenjem, a sve je to dovelo do velikog požara i ekološke katastrofe čije posledice po životnu sredinu, kao i one finansijske, još nisu izmerene.