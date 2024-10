ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži u Braničevskom okrugu

U petak, 11. oktobra, izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će pojedini delovi Braničevskog okruga ostati bez struje.

D. Novković

Na području Požarevca, u periodu od 8 do 14, bez struje će, na po dva ili tri sata, ostati trafo-oblasti:Vojvode Stepe, Hajduk-Veljkova 2, Tulba, Izvorska, Majakovskog, Treća zona, Telekom Čačalica i Slobodarska, a od 9 do 13 Ulica Vase Čarapića. Na području opštine Golubac, od 10 do 12 struju neće imati gradska Sinđelićeva ulica, a od 8 do 15 naselja Kožice i Ključ. U opštini Kučevo, od 8 do 15 sa mreže će biti isključeni: Kučevo, Kaona, Turija, Rakova Bara, Kučajna, Cerovica, Ravnište, Bukovska, Plavčevo i Ceremošnja.