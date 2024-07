UDARIO GROM KOD ČAČKA: Oštećen manastir Vavedenje - sestrinstvo moli za pomoć

SESTRINSTVO manastira Vavedenje, koje se nalazi uz samu magistralu, na oko osam kilometara od Čačka prema Ovčar Banji, već četiri dana je bez električne energije.

FOTO: Privatna arhiva

Minule subote grom je udario u obližnju banderu koja nije bila obezbeđena gromobranom, što je prouzrokovalo požar u manastirskom konaku, pa su potpuno izgoreli strujomer i deo pokućstva.

Iza svega ostalo je poprilično gareži, mnogi ljudi su dolazili da pomognu pri čišćenju, posebno zidova, a monahinje su angažovale i jednu privatnu firmu da proveri električne instalacije, koje su takođe bile zahvaćene plamenom.

Po svemu sudeći, "Elektrodistribucija" će snositi samo troškove popravke do samog konaka, dok će na manastiru ostati da plati zamenu strujomera i svega ostalog. S obzirom na to da sestrinstvo nema novca za ovu investiciju - uz napomenu da im je najvažnije da udar groma nije oštetio crkvu - upućen je apel svima koji to mogu da pomognu, ne bi li Vavedenje ponovo dobilo struju.