RESTRIKCIJE VODE U DESPOTOVCU: Oglasili se nadležni

KSP “Stan” JP Despotovac obaveštava da će usled prevelike potrošnje vode za piće, zbog visokih temperatura i delom nenamenskog korišćenja od strane potrošača, a u cilju zaštite izvorišta “Toplik”, biti uvedene mere restrikcije potrošnje vode.

Foto: Z. G.

Sutra, 19. jula, u periodu od 9 do 15 časova biće isključeni potrošači u Vitancu, Trućevcu i Balajncu, a od 18 do 24 sata potrošači u Plažanu, Medveđi i Velikom Popoviću. U subotu, 20. jula, od 9 sati do 15 časova bez pijaće vode ostaće meštani Vitanca, Trućevca i Balajnca, a od 18 časova do 24 sata meštani Plažana, Medveđe i Velikog Popovića. U nedelju, 21. jula, od 9 do 15 časova biće isključeni potrošači u Vitancu, Trućevcu i Balajncu, a od 18 do 24 sata u Plažanu, Medveđi i Velikom Popoviću.

KSP “Stan” JP Despotovac moli cenjene potrošače za razumevanje zbog navedenih isključenja vode, koja su neophodna zbog stabilizacije snabdevanja vodom i apeluje na građane da racionalnu potrošnju vode kako bi svi korisnici mogli da koriste vodu do stabilizacije vodosnabdevanja.