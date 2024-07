ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži na području Požarevca

POŽAREVCA – U utorak, 16. jula, izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će pojedini delovi Požarevca ostati bez struje.

D. Novković

U periodu od 8 do 11 sati, struju neće imati deo Ljubičeva kod ergele, Lagune i radionice, kao i deo beogradskog puta do NIS pumpe. Od 8 do 15 bez struje će biti deo beogradskog puta od restorana “Bela princeza” prema Velikoj Moravi, uključujući i separaciju šljunka preko mosta. Tokom trajanja radova mole se korisnici da isključe svoje uređaje sa mreže i da ih ponovo uključe po obnavljanju snabdevanja. U slučaju lošeg vremena navedeni radovi biće odloženi.