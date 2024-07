AMFETAMIN I VAGICA ZA MERENJE: Hapšenje u Zrenjaninu

ZRENjANINSKA policija, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Zrenjaninu, uhapsila je četrdesetogodišnjeg V. O. iz ovog grada, zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga.

B.G.

Policija je pretresom stana i drugih prostorija koje koristi osumnjičeni, pronašla više paketića sa 77 grama amfetamina, tablete sa liste psihoaktivnih supstanci i digitalnu vagu za precizno merenje.

V. O. je određeno zadržavanje do 48 časova i on je, uz krivičnu prijavu, priveden Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu. Nakon saslušanja, sudija za prethodni postupak mu je odredio pritvor do 30 dana.