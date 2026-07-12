"NEMOJTE DA ME NE POŠTUJETE" Besni Mesi u raspravi sa sudijom obeležio duel Argentina - Švajcarska
U jednom momentu meča Argentina - Švajcarska Lionel Mesi imao je žustru raspravu sa sudijom Žoaom Pinjeirom.
Argentina je obezbedila plasman u polufinale Svetskog prvenstva nakon pobede nad Švajcarskom, a više od samog trijumfa govori se o tome da je kapiten Argentinaca izgubio živce u razgovoru sa sudijom.
Kako prenosi "I-Es-Pi-En" vidno iznervirani Mesi se u jednom momentu obratio Pinjeru zahtevajući poštovanje.
- Molim Vas, obraćajte mi se kako treba. Nemojte da me ne poštujete, ja se Vama obraćam sa poštovanjem - rekao je Mesi.
Na kraju, u polufinale otišla je Argentina, ali ovakve scene nimalo nisu potrebne fudbalu.
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