Fudbal

"NEMOJTE DA ME NE POŠTUJETE" Besni Mesi u raspravi sa sudijom obeležio duel Argentina - Švajcarska

Александар Илић
Aleksandar Ilić

12. 07. 2026. u 08:22

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U jednom momentu meča Argentina - Švajcarska Lionel Mesi imao je žustru raspravu sa sudijom Žoaom Pinjeirom.

НЕМОЈТЕ ДА МЕ НЕ ПОШТУЈЕТЕ Бесни Меси у расправи са судијом обележио дуел Аргентина - Швајцарска

FOTO: Tanjug/ AP Photo/Charlie Riedel

Argentina je obezbedila plasman u polufinale Svetskog prvenstva nakon pobede nad Švajcarskom, a više od samog trijumfa govori se o tome da je kapiten Argentinaca izgubio živce u razgovoru sa sudijom. 

Kako prenosi "I-Es-Pi-En" vidno iznervirani Mesi se u jednom momentu obratio Pinjeru zahtevajući poštovanje. 

- Molim Vas, obraćajte mi se kako treba. Nemojte da me ne poštujete, ja se Vama obraćam sa poštovanjem - rekao je Mesi. 

Na kraju, u polufinale otišla je Argentina, ali ovakve scene nimalo nisu potrebne fudbalu. 

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