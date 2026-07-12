"NEMOJTE DA ME NE POŠTUJETE" Besni Mesi u raspravi sa sudijom obeležio duel Argentina - Švajcarska

U jednom momentu meča Argentina - Švajcarska Lionel Mesi imao je žustru raspravu sa sudijom Žoaom Pinjeirom.

FOTO: Tanjug/ AP Photo/Charlie Riedel

Argentina je obezbedila plasman u polufinale Svetskog prvenstva nakon pobede nad Švajcarskom, a više od samog trijumfa govori se o tome da je kapiten Argentinaca izgubio živce u razgovoru sa sudijom.

Kako prenosi "I-Es-Pi-En" vidno iznervirani Mesi se u jednom momentu obratio Pinjeru zahtevajući poštovanje.

- Molim Vas, obraćajte mi se kako treba. Nemojte da me ne poštujete, ja se Vama obraćam sa poštovanjem - rekao je Mesi.

Messi to João Pinheiro (Referee):



“Don’t disrespect me. I speak to you with respect so don’t disrespect me.” pic.twitter.com/nvfl4fwrD1 — The Sports Pulse (@Tsportspulse) July 12, 2026

Na kraju, u polufinale otišla je Argentina, ali ovakve scene nimalo nisu potrebne fudbalu.

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