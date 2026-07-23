AJAKS NE PRAŠTA PROMAŠAJE! Vojvodina se herojski držala, ali je četvorostruki prvak Evrope delio lekcije na „Karađorđu“!

Fudbaleri Vojvodine poraženi su od golandskog Ajaksa rezultatom 1:4 (1:2), u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacije za Ligu konferencija.

Photo: Antonio Ahel/ATAImages

Revanš je na programu narednog četvrtka (30. jul), a bolji iz ovog dvomeča sastaće se u 3. kolu protiv pobednika duela Šelburn (R. Irska) - Kalju Nome (Estonija). Crveno-beli iz Amsterdama bliži su tome da budu domaćini u prvoj rundi treće runde najmlađeg UEFA klupskog takmičenja.

U istorijskom, prvom odmeravanju snaga, koje veže velike prijatelje iz Novog Sada i Amsterdama, spektakl nije mogao da izostane. Proslavljeni kapiten oba kluba i svojevremeno našeg nacionalnog tima, Dušan Tadić je, zajedno sa selektorom „orlova“ Veljkom Paunovićem, samo uveličao prisustvo duelu ekipa za koje je uspešno nekad igrao.

Da je došao sa epitetom apsolutnog favorita, četvorostruki prvak Evrope pokazao je od starta meča i za samo 120 sekundi stigao do ekspresnog vođstva.

Na isteku drugog minuta, zaspala je odbrana „lala“, kaznio je to jedan od najiskusnijih u redovima „kopljanika“, Devi Klasen i zatresao mrežu. Svemu je prethodio prodor i centaršut Dolberga, prvi udarac kapitena gostiju odbranio je golman Rosić, ali mu se lopta opet odbila na nogu i na popravnom je bio daleko uspešniji - 0:1 pisalo je na semaforu.

Nastavio je Ajaks sa naletima i mogao da postigne još nekoliko golova. Što nije, najveći „krivac“ je Dragan Rosić, koji je čudesnim intervencijama držao „lale“ na „aparatima za disanje“. Samo je švedski reprezentativac Dolberg imao dva puta šansu da se proslavi, međutim, protiv „jedinice“ domaćih nije imao rešenja.

Da duplira prednost gostiju, mogao je Reger u 19. minutu, čiji je udarac iz mesta, unutar šesnaesterca, fenomenalno zaustavio Rosić.

I kada se šanse ne iskoriste, po pravilu, sledi kazna. Izrekao je Petar Sukačev osam minuta kasnije, „zapalivši“ tribine „Karađorđa“. Na centaršut levog beka Lukasa Bareira, preciznim udarcem glavom naterao je Paesa na kapitulaciju - 1:1.

Gol je dao krila Vojvodini, koja je ubrzo zapretila i preko Lazara Ranđelovića, međutim, loše je krilni fudbaler „lala“ zahvatio loptu, prešla mu je preko noge i otišla daleko od cilja.

Velikani ne praštaju promašaje, tako je i u slučaju Holanđana. Umeli su gostujući igrači da kazne prethodnu slabu završnicu domaćina i posle drugog uzastopnog kornera, preko Stivena Berhuisa koji je „pocepao“ Rosićevu mrežu silovitim i preciznim udarcem - 2:1.

Ista situacija viđena je i kod trećeg pogotka, kada su Novosađani mogli do izjednačenja! Šut Sukačeva zaustavila je odbrana Ajaksa, lopta se odbila Ranđeloviću, čiji je udarac Paes odbranio u korner.

Već u narednom naletu, „kopljanici“ su prvi put duplirali vođstvo u meču: prodor i centaršut Goca kao na treningu, ispratio je Gloh i u 52. minutu postigao treći gol za vođstvo Ajaksa 3:1.

Na kraju je šesnaestogodišnji Mohamed Abdala, za samo nekoliko minuta provedenih u igri, postigao prvenac u dresu Ajaksa, za konačnih 1:4.

Bio je to kraj svih nadanja za Vojvodinu, da može do istorijskog uspeha i da ostane neporažena pred jednim od najvećih giganata svetskog fudbala, koji će po svemu sudeći nastaviti evropsku priču, a četa Miroslava Tanjge je završiti za ovu sezonu.

VOJVODINA - AJAKS 1:4 (1:2)

STRELCI: Sukačev 27 - Klasen 2. Berhuis 27, Gloh 52, Abdala 90+3. STADION: "Karađorđe" u Novom Sadu. SUDIJA: Migel Nogeira (Portugal). ŽUTI KARTONI: Tanjga, Mulahuseinović, Baros.

VOJVODINA (4-3-3): Rosić - Nikolić, Tanjga (46. Vidosavljević), Crnomarković, Baros - Petrović, Zukić (80. Poletanović), Đakovac (46. Butean) - Ranđelović (80. Mitrović), Mulahuseinović, Sukačev.

AJAKS (4-3-3): Paes - Rosa, Boumen, Blind, Vindal (69. Enrike)- Klasen (71. Ouzan), Reger, Gluh (69. Mokio) - Berhuis, Dolberg (71. Konadu), Goc (90. Abdala).

TOK UTAKMICE

DRUGO POLUVREME

Kraj meča, Ajaks je odneo ubedljivu pobedu, revanš u Amsterdamu biće samo formalnost.

Još tri minuta u sudijskoj nadoknadi vremena!

90. minut - Poslednja promena u Ajaksu, Goc je završio utakmicu, ulazi umesto njega šesnaestogodišnji Mohamed Abdala.

84. minut - Žuti karton za Barosa.

80. minut - Stefan Mitrović i Marko Poletanović dobijaju šansu, meč je završen za kapitena Dejana Zukića i Lazara Ranđelovića. Upravo je Poletanović preuzeo traku.

Photo: Antonio Ahel/ATAImages

79. minut - Loptu upućenu ka Berhuisu hvata Dragan Rosić.

77. minut - Lukas Baros pravi košarkaškim terminom faul u napadu, lopta za Ajaks, ali su je brzo izgubili.

71. minut - Njegoš Petrović je izašao, na terenu je Dragan Kokanović kod Vojvodine. U Ajaksu takođe promene: Dolberg i Klasen su izašli, Konadu i Abdelag Ouzan su ušli.

69. minut - Dvostruka promena u timu Ajaksa: izašao je Gluh, ušao Žorti Mokio, Oven Vindal je ustupio mesto Kaju Enrikeu.

Photo: Antonio Ahel/ATAImages

66. minut - Gloh prebacuje na drugu stativu, odbranila se Vojvodina.

Žuti karton za Nardina Mulahuseinovića.

63. minut - Pokušaj Njegoša Petrovića, udarac odlazi pored gola.

62. minut - Blokiran šut Ranđelovića, ali se na žalost domaćih navijača, lopta od njega odbila u gol-aut.

52. minut - GOOOOOOOL!!! Ajaks vodi 3:1, Gloh je strelac, rutinska akcija "kopljanika", prodor Goca kao na treningu i gosti imaju dva gola prednosti!

48. minut - Au kakva šansa za Ranđelovića, posle udarca Sukačeva lopta se odbila do njega i tukao je, a Paes krajnjim naporom izbio u korner. Isti je izveo Njegoš Petrović, Ajaks se odbranio.

47. minut - Korner za "kopljanike" lako hvata Rosić, ali onda nekontrolisano degažira loptu u aut.

46. minut - Počeo je drugi deo utakmice!

Butean i Vidosavljević će uskoro na teren. Siniša Tanjga i Ifet Đakovac su završili utakmicu.

PRVO POLUVREME

Završen je prvi deo meča u Novom Sadu!

Samo minut sudijske nadoknade vremena u prvom poluvremenu.

45. minut - Odlično je Crnomarković zaustavio Dolberga u napadu Ajaksa.

42. minut - ŠANSA! Faul za Vojvodinu, brzo izveden, ali greši u dodavanju Ifet Đakovac. Brzo se ispravio, oduzeo loptu rivalu i šutirao levom nogom, ali pravo u Paesa.

37. minut - GOL! OPET VODI AJAKS! Goc je probao udarac sa velike udaljenosti, uhvatio je kratko Rosić, ali nespretno odreagovao i izbacio u korner. Posle prvog, usledio je i drugi. Oštar centaršut je došao do Stivena Berhuisa, koji je silovito tukao i pocepao mrežu golmana Novosađana, Holanđani ponovo imaju prednost - 2:1.

33. minut - Udarac Lazara Ranđelovića, prešla mu je lopta preko noge i očajna završnica, daleko od Paesovog gola.

Utakmicu u Novom Sadu prati i bivši kapiten srpske reprezentacije i legenda Vojvodine, Dušan Tadić. Iskusni vezista je i dalje u potrazi za novom sredinom posle rastanka sa Al Vahdom, a društvo mu pravi doskorašnji selektor "orlova" Veljko Paunović.

Photo: Antonio Ahel/ATAImages

29. minut - Probudila se Vojvodina, sada je Mulahuseinović sa nekih 14 metara probao, visoko preko gola!

27. minut - GOOOOOOOOOOOOL!!! Petar Sukačeeeeeeeeev, izjednačila je Vojvodina protiv Ajaksa. Centaršut Lukasa Barosa i sjajan šut Sukačeva glavom, Paes mora da vadi loptu iz mreže - 1:1.

25. minut - Gloh je centrirao na drugu stativu, lopta otišla u gol-aut.

19. minut - ŠANSA za Ajaks. Reger kao na treningu u šesnaestercu šutira po zemlji, fenomenalni Rosić je najzaslužniji što već nije tri razlike za četvorostrukog prvaka Evrope.

18. minut - Imamo i prvi žuti karton, dobio ga je Siniša Tanjga, jer je u soloprodoru zaustavio Goca.

17. minut - Mulahuseinović je bio na mestu, izblokirao šut i imaće Ajaks novi korner. Au, kakva prilika za "kopljanike", posle udarca glavom iskusnog Dejlija Blinda.

14. minut - Udarac Dolberga, kakva intervencija Rosića. Sjajna odbrana golmana Vojvodine, mogao je Ajaks da ima ubedljivo vođstvo.

13. minut - Novi korner za Ajaks, odbranila se Vojvodina, Siniša Tanjga je bio najviši u skoku. Potom sreća za doamće, posle šuta fudbalera Ajaksa, još jedan udarac iz ugla, jer je lopta otišla koji metar iznad prečke.

10. minut - Rosa je centrirao ka Dolbergu, ali je Rosić bio siguran.

8. minut - Evo i prvog šuta u okvir gola Ajaksa, silovit udarac Barosa sa distance odbranio je golman Paes.

4. minut - Još jednom je Ajaks mogao do drugog gola, Klasenov šut odbranio je Rosić, potom posle kornera i šuta Dolberga, lopta je otišla pored Rosićeve stative.

2. minut - GOOOOOOOOOOOOOOL!!! Vodi Ajaks 1:0, strelac je Devi Klasen. Kapiten kopljanika je na centaršut Dolberga šutirao, odbranio je kratko Rosić, a popravni bio uspešan za igrača sa najdužim stažom u holandskom velikanu bio precizan.

Vojvodina je prva zapretila, Paes

1. minut - Počeo je meč! Prvi napad za Novosađane.

PRE MEČA

19.58 - Sa centra će krenuti Vojvodina.

19.55 - Igrači izlaze na teren, sjajna atmosfera u Novom Sadu.

19.51 - Uskoro počinje duel na "Karađorđu".

19.42 - Ajaks u vitrinama ima 36 šampionskih titula Eredivizije i 20 nacionalnih kupova. Što se tiče evropskih uspeha, osim četiri pehara KEŠ/Lige šampiona, imaju dva UEFA Superkupa (1973, 1995.) i po jedan Kup pobednika Kupova (1987.) i Ligu Evrope iz 1992.

19.00 - Podsetimo se šta je trener domaćih, Miroslav Tanjga, izjavio pred prvi duel sa "kopljanicima":

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

„Pred ove evropske mečeve moramo da širimo optimizam. Ja sam optimista što se tiče utakmice. Njega baziram na utakmici sa OFK Beogradom gde smo pokazali da imamo karakter. Ali ovde se ne radi o karakteru, već kvalitetu, veličini tima, veličini samog kluba. I Ajaks i Ferencvaroš su ozbiljni protivnici sa iskustvom u Evropu. Tu potcenjivanju nema. Kao što ne potcenjujemo ni sami sebe, ne smemo ni protivnika. Da pričamo o Ajaksu trebalo bi nam više vremena nego što traje ova konferencija", rekao je Tanjga.

18.54 - Izašli su sastavi večerašnje utakmice, kod Vojvodine nema suspendovanog Suča, dok je Ajaks s najjačim timom izašao na megdan Novosađanima.

Na klupi Vojvodine su: Gočmanac, Poletanović, Mitrović, Mladenović, Butean, Kokanović, Kolarević, Peranović, Boškan, Redžić i Vidosavljvić.

Među rezervistima "kopljanika" nalaze se: Herkens, Reverson, Gaei, Karizo, Enrike, Bas, Konadu, Edvardsen, Mokio, Leonardo, Abdala i Uzan.

UVOD

Fudbaleri Vojvodine igraju prvi meč drugog kola kvalifikacija za trećem po rangu UEFA takmičenju, protiv četvorostrukog osvajača Lige šampiona (KEŠ), što obećava istinski spektakl.

Posle ispadanja iz kvalifikacija za Ligu Evrope, u dvomeču od Ferencvaroša (Mađari slavili oba puta 2:0, 3:1), Novosađanima je dvomeč protiv jednog od najvećih evropskih velikana jedina šansa da se zadrže na evropskoj sceni ove sezone.

Problem treneru Miroslavu Tanjgi predstavlja kadrovska situacija, jer ne računa na "pocrvenelog" štopera Kornela Suča, koji je isključen u prethodnom duelu sa "Fradijem".

S druge strane, slavni "kopljanici", koji su pokoravali Stari kontinent 1971, 1972, 1973. i 1995. godine, dolaze posle slabe sezone u Erediviziji, gde su posle dugo vremena završili ispod četvrtog mesta.

Ipak, pred start novog ciklusa, Holanđani su ređali pobede: Savladali su Olimpijakos (1:0) i AEK Larnaku (3:1), a remizirali sa Bohumom (1:1). Jedini poraz doživeli su od Panatinaikosa (1:3), čime su donekle pokvarili sliku iz pripremnog perioda.

Klub je posle serije razočaravajućih rezultata u nacionalnom prvenstvu, preuzeo Mičel, koji je prethodne sezone na klupi Đirone izborio plasman u Ligu šampiona.

Ajaks se vratio iskusnog defanzivca Dejlija Blinda, dok je stigao i levi bek iz Monaka, Kaj Enrike. Ipak, najviše sredstva, "kopljanici" su izdvojili za Brazilca Markosa Leonarda, ubojiti napadač došao iz Al Hilala, plaćen je gotovo 20.000.000 evra!

Inače, večerašnja utakmica ima epitet istorijske, jer se prvi put u bogatim istorijama, ova dva rivala sastaju na međunardonoj sceni!

Bolji iz okršaja Vojvodine i Ajaksa sastaće se u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencije protiv pobednika duela Šelburn (Republika Irska) i Kalju Nome (Estonija). Crveno-beli iz Novog Sada ili Amsterdama biće domaćini u prvoj utakmici naredne runde takmičenja.

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