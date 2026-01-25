SRPSKO ČUDO: Tinejdžerka pomera granice na Australijan openu, na redu Sabalenka
AMERIČKA teniserka srpskog porekla Iva Jović pravi čuda na Australijan openu. Stigla je do četvrtfinala, Juliju Putincevu savladala je osamnaestogodišnjakinja 2:0, u setovima 6:0, 6:1.
Ovo je (do sada) najveći uspeh Jovićeve na nekom grend slemu.
Očekuje se da nakon završetka grend slema u Melburnu Iva bude u top 20 teniserki, a u borbi za polufinale čeka je težak zadatak.
Na putu će joj biti Arina Sabalenka, prva igračice planete, koja je savladala Viktoriju Mboko, Jovićevu dubl partnerku.
BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA
Preporučujemo
NIJE MU BILO LAKO: Alkaraz se pomučio protiv Amerikanca za četvrtfinale Australijan opena
25. 01. 2026. u 09:45
STRAVIČNO! Hrvati napali navijače Zvezde: Haos kod Tuzle, ima povređenih i uhapšenih
25. 01. 2026. u 09:08
SABALENKA OTKRILA: Čekam poruku Novaka Đokovića - Nikada je nisam dobila (VIDEO)
25. 01. 2026. u 09:03
INTER ČUVA PRVO MESTO: "Neroazuri" ne bi smeli imati problema protiv rivala sa dna tabele
ZANIMLjIVA trka za Skudeto mogla bi da dobije novu dimenziju već na otvaranju 22. kola Serije A, kada vodeći Inter u petak uveče na "San Siru" (20.45) dočekuje Pizu, ekipu koja se nalazi na pretposlednjem mestu tabele.
23. 01. 2026. u 09:40
"GROBARI" U ŠOKU, "DELIJE" U EUFORIJI! Zvezda prodaje fudbalera za toliko novca da može odmah da kupi CEO PRVI TIM PARTIZANA!
Malme i Crvena zvezda igraju utakmicu Lige Evrope, uz prenos uživo na portalu "Novosti", a neposredno pred taj megdan - pojavile su se spektakularne vesti vezane za fudbalske transfere. I to u vidu potencijalnog rekorda, koji je takav da Zvezdine "delije" već mogu da počnu da slave, a Partizanovi "grobari" da se hvataju za glavu.
22. 01. 2026. u 19:38
NAJSTARIJI JUGOSLOVEN: Doživeo 132, izrasli mu treći zubi
U AKCIJI nekdašnje revije Yugo papir “Tražimo najstarijeg Jugoslovena“ 1978. godine novinari su se zaputili u selo Oraš Planje udaljeno od Tešnja desetak kilometara, gde je živeo Meho Hadžić.
23. 01. 2026. u 16:47
Komentari (0)