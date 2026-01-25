SRPSKO ČUDO: Tinejdžerka pomera granice na Australijan openu, na redu Sabalenka

AMERIČKA teniserka srpskog porekla Iva Jović pravi čuda na Australijan openu. Stigla je do četvrtfinala, Juliju Putincevu savladala je osamnaestogodišnjakinja 2:0, u setovima 6:0, 6:1.

Foto AP

Ovo je (do sada) najveći uspeh Jovićeve na nekom grend slemu.

Očekuje se da nakon završetka grend slema u Melburnu Iva bude u top 20 teniserki, a u borbi za polufinale čeka je težak zadatak.

Na putu će joj biti Arina Sabalenka, prva igračice planete, koja je savladala Viktoriju Mboko, Jovićevu dubl partnerku.

