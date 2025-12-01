ZAPAD GLEDA I NE VERUJE! Slavni teniser im zabio nož u leđa, ide hitno u Rusiju
TENISKI svet u neverici!
Talon Grikspor, holandski teniser, zbog odluke da igra turnir u Sankt Peterburgu trpi veliki pritisak javnosti u Holandiji, a povodom te situacije oglasilo se čak i ministarstvo te zemlje, piše "Sputnik"!
Podsećanja radi, tradicionalno se u decembru održava teniski turnir u Sankt Peteburgu, a ove godine na njemuće igrati i Talon Grikspor, 25. teniser sveta.
Zbog te odluke najbolji holandski teniser trpi veliki pritisak, a prva reakcija stigla je od ministra inostranih poslova Holandije.
- Takmičenje u Rusiji nije zabranjeno, ali mi ga molimo da ne uradi to iz moralnih razloga“, rekao je holandski ministar iako se turnir već godinama održava bez bilo kakvih problema.
Oglasila se potom i Teniska federacija Holandije koja se ogradila.
„U kontaktu smo sa Talonom, objasnili smo mu našu poziciju. S druge strane, igrači imaju pravo da sami odluče šta žele, bez obzira na naš stav. On je baš tako i uradio, ali mi želimo da istaknemo da Holandska federacija nije umešana u ovo“, navedeno je iz Teniske federacije Holandije.
Međutim, Grikspor nije dozvolio da pritisak poljulja njegovu odluku i vidno je uzbuđen što će imati priliku da poseti Rusiju i Sankt Peterburg.
„Ja retko igram egzibicije na kraju sezone, jer se trudim da se odmorim, ali nikada nisam bio u Rusiji. Biće mnogo odličnih tenisera, Medvedev, Hačanov, Bublik, tako da ću imati priliku da se nadmećem sa njima“, istakao je Grikspor.
Na turniru u Sankt Peterburgu često su ranijih godina igrali i srpski teniseri.
