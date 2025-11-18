ALKARAZ BAŠ VOLI OVAJ TURNIR: Evo gde će Španac sigurno nastupiti naredne godine

ŠPANSKI teniser Karlos Alkaraz godinu je okončao porazom u finalu Završnog mastersa od Janika Sinera. Iako je sezona tek završena, već se zna jedan turnir na kom će nastupiti u 2026.

FOTO: Tanjug/AP

U pitanju je Lejver kup koji se igra u londonskoj "O2" areni, od 25. do 27. septembra 2026. godine.

- Igrati u "O2" areni biće neverovatno. Imati priliku da budem u timu sa igračima protiv kojih se borim tokom godine je zaista jedinstveno i to je ono što me tera da igram na Lejver kupu svake godine - rekao je Alkaraz, kome će ovo biti treći vezani nastup na ovom takmičenju.

The next chapter awaits.



Carlos Alcaraz and Taylor Fritz are back and ready to reignite the rivalry between Europe and The World at Laver Cup London 2026.



For more info on how fans can attend the ninth edition of the Laver Cup, read more here ➡️ https://t.co/taU544EPL8… pic.twitter.com/mzOZgPPQbO — Laver Cup (@LaverCup) November 18, 2025

Pored njega učešće je potvrdio i Tejlor Fric. Amerikanac će predstvaljati Tim sveta koji je ove godine slavio sa 15:9.

Podsetimo, Alkaraz je ovu godinu završio kao svetski broj jedan. Iako ima da se odigra još Dejvis kup, momak iz Mursije će ga propustiti.

