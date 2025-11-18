ALKARAZ BAŠ VOLI OVAJ TURNIR: Evo gde će Španac sigurno nastupiti naredne godine
ŠPANSKI teniser Karlos Alkaraz godinu je okončao porazom u finalu Završnog mastersa od Janika Sinera. Iako je sezona tek završena, već se zna jedan turnir na kom će nastupiti u 2026.
U pitanju je Lejver kup koji se igra u londonskoj "O2" areni, od 25. do 27. septembra 2026. godine.
- Igrati u "O2" areni biće neverovatno. Imati priliku da budem u timu sa igračima protiv kojih se borim tokom godine je zaista jedinstveno i to je ono što me tera da igram na Lejver kupu svake godine - rekao je Alkaraz, kome će ovo biti treći vezani nastup na ovom takmičenju.
Pored njega učešće je potvrdio i Tejlor Fric. Amerikanac će predstvaljati Tim sveta koji je ove godine slavio sa 15:9.
Podsetimo, Alkaraz je ovu godinu završio kao svetski broj jedan. Iako ima da se odigra još Dejvis kup, momak iz Mursije će ga propustiti.
