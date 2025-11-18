Tenis

ALKARAZ BAŠ VOLI OVAJ TURNIR: Evo gde će Španac sigurno nastupiti naredne godine

ŠPANSKI teniser Karlos Alkaraz godinu je okončao porazom u finalu Završnog mastersa od Janika Sinera. Iako je sezona tek završena, već se zna jedan turnir na kom će nastupiti u 2026.

U pitanju je Lejver kup koji se igra u londonskoj "O2" areni, od 25. do 27. septembra 2026. godine.

- Igrati u "O2" areni biće neverovatno. Imati priliku da budem u timu sa igračima protiv kojih se borim tokom godine je zaista jedinstveno i to je ono što me tera da igram na Lejver kupu svake godine - rekao je Alkaraz, kome će ovo biti treći vezani nastup na ovom takmičenju.

Pored njega učešće je potvrdio i Tejlor Fric. Amerikanac će predstvaljati Tim sveta koji je ove godine slavio sa 15:9.

Podsetimo, Alkaraz je ovu godinu završio kao svetski broj jedan. Iako ima da se odigra još Dejvis kup, momak iz Mursije će ga propustiti.

Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo su za naš nacionalni tim završene neuspešno: Srbija nije uspela da izbori odlazak na Mundijal koji je na programu 2026. godine, a "druga staza", putem Lige nacija, ostala je zatvorena za "orlove" jer će njome na šampionat planete otići čak i slabije selekcije od njih - zahvaljujući neverovatnim pravilima FIFA i UEFA. I, Rusija je prilično začuđena time.

