TENISKI SVET U NEVERICI! Karlos Alkaraz povukao šokantan potez
Prvi teniser sveta Španac Karlos Alkaras povukao se danas sa završnog turnira Dejvis kupa zbog povrede desne noge.
"Veoma mi je žao što moram da objavim da neću moći da igram za Španiju u Dejvis kupu u Bolonji. Imam problema sa tetivom desne noge i preporuka lekara je da ne igram", objavio je Alkaras na mreži X.
Alkaras se povredio tokom završnog ATP turnira u Torinu, na kome je u nedelju u finalu izgubio od branioca titule Italijana Janika Sinera (6:7, 5:7).
"Uvek sam govorio da je igranje za Španiju nešto najbolje i bio sam uzbuđen da pomognem u borbi za 'salataru'. Idem kući slomljenog srca", naveo je Alkaras.
On je u ponedeljak iz Torina doputovao u Bolonju, gde je podvrgnut pregledima magnetom i utvrđen je otok desne tetive.
Završni turnir Dejvis kupa počinje u četvrtak u Bolonji.
Za Španiju će u singlu igrati Haume Munar i Pablo Kareno Busta, a u dublu Marsel Granoljers i Pablo Martines.
Španija će u četvrtfinalu igrati protiv Češke, a branilac titule Italija protiv Austrije. Francuska će igrati protiv Belgije, a Nemačka protiv Argentine.
