GOTOVO JE! Denis Novak objavio kraj karijere

Новости онлине

17. 11. 2025. u 11:26

DOŠLO je vreme da se pozdravi sa tenisom!

ГОТОВО ЈЕ! Денис Новак објавио крај каријере

Foto: Printskrin

Naime, Austrijanac Denis Novak objavio je da završava profesionalnu karijeru u 33. godini, nakon što je poslednje mesece proveo na fjučersima i ostao daleko od nekadašnjeg renkinga.

Njegov poslednji meč odigran je u oktobru na čelendžeru u Hersonisosu, gde je izgubio od Britanca Harija Vendelkensa rezultatom 2:6, 6:3, 1:6, što je i bio nagoveštaj da se bliži kraj.

Najbolji plasman Novak je ostvario u martu 2020. godine kada je bio 85. teniser sveta, a najveći trag na velikoj sceni ostavio je na Vimbldonu 2018, gde je stigao do trećeg kola i upisao jedine pobede na grend slemovima.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dennis Novak (@dennisnovi)

Tokom ATP karijere ostvario je skor od 26 pobeda i 54 poraza, dok je mnogo bolje rezultate beležio na slabijim turnirima – osvojio je tri čelendžera i čak 23 fjučersa, uključujući Suboticu 2017.

Tokom karijere ukrstio je rekete i sa Novakom Đokovićem, u Dejvis kupu Srbije i Austrije, gde je najbolji teniser sveta rutinski slavio sa 6:3, 6:2. Denis Novak odlazi tiho, ali kao igrač koji je više od decenije bio deo profesionalnog tenisa.

