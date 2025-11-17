GOTOVO JE! Denis Novak objavio kraj karijere
DOŠLO je vreme da se pozdravi sa tenisom!
Naime, Austrijanac Denis Novak objavio je da završava profesionalnu karijeru u 33. godini, nakon što je poslednje mesece proveo na fjučersima i ostao daleko od nekadašnjeg renkinga.
Njegov poslednji meč odigran je u oktobru na čelendžeru u Hersonisosu, gde je izgubio od Britanca Harija Vendelkensa rezultatom 2:6, 6:3, 1:6, što je i bio nagoveštaj da se bliži kraj.
Najbolji plasman Novak je ostvario u martu 2020. godine kada je bio 85. teniser sveta, a najveći trag na velikoj sceni ostavio je na Vimbldonu 2018, gde je stigao do trećeg kola i upisao jedine pobede na grend slemovima.
Tokom ATP karijere ostvario je skor od 26 pobeda i 54 poraza, dok je mnogo bolje rezultate beležio na slabijim turnirima – osvojio je tri čelendžera i čak 23 fjučersa, uključujući Suboticu 2017.
Tokom karijere ukrstio je rekete i sa Novakom Đokovićem, u Dejvis kupu Srbije i Austrije, gde je najbolji teniser sveta rutinski slavio sa 6:3, 6:2. Denis Novak odlazi tiho, ali kao igrač koji je više od decenije bio deo profesionalnog tenisa.
