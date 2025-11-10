NAJNOVIJA VTA LISTA: Od dve najbolje Srpkinje - jedna je napredovala

Najbolje rangirana srpska teniserka Olga Danilović zadržala je 68. mesto na najnovijoj VTA listi sa 957 bodova.

Drugorangirana srpska teniserka Lola Radivojević je napredovala za jednu poziciju i od danas se nalazi na 145. mestu na listi najboljih igračica sveta sa 517 poena.

Nina Stojanović je zadržala 188. poziciju na VTA listi sa 383 boda, dok je Teodora Kostović i dalje 190. teniserka sveta sa 382 poena.

Beloruskinja Arina Sabalenka je prva teniserka sveta sa 10.870 bodova. Beloruskinja završava sezonu na prvom mestu na listi najboljih teniserki sveta.

Poljakinja Iga Švjontek je zadržala drugo mesto sa 8.395 poena, a potom slede Amerikanke Koko Gof i Amanda Anisimova. Gof je sakupila 6.763 bodova, a Anisimova 6.287.

Teniserka iz Kazahstanka Elena Ribakina napredovala je na peto mesto, pošto je pre dva dana osvojila titulu na završnom VTA turniru sezone u Rijadu, dok je Amerikanka Džesika Pegula pala na šestu poziciju.

U Top 10 najboljih teniserki sveta nalaze se još Amerikanka Medison Kiz, Italijanka Jasmin Paolini i Ruskinje Mira Andrejeva i Ekaterina Aleksandrova.



