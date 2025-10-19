DA VAM SE U GLAVI ZAVRTI: Janik Siner dobio reket od čistog zlata, a njegova vrednost...

ITALIJAN Janik Siner osvojio je turnir Slem šest kraljeva, on je u finalu pobedio Karlosa Alkaraza rezultatom 6:2, 6:4. Pritom, dobio je impresivnu nagradu.

FOTO: Profimedia

Kontroverzni Siner je za titulu dobio šest miliona dolara, a takođe i reket od čistog zlata.

Isti ovakav dar dobio je i Rafael Nadal pre godinu dana. Tada je španski list "Marka" otkrio i neke zanimljive detalje o ovom luksuznom poklonu.

Jannik Sinner gets awarded The Golden Racket after his win against Carlos Alcaraz 🎾 pic.twitter.com/WKEzaPgLwW — Netflix Sports (@netflixsports) October 18, 2025

Naime, zlatni reket teži čak tri kilograma, dok mu se vrednost procenjuje na oko 250.000 evra!

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć