DA VAM SE U GLAVI ZAVRTI: Janik Siner dobio reket od čistog zlata, a njegova vrednost...
ITALIJAN Janik Siner osvojio je turnir Slem šest kraljeva, on je u finalu pobedio Karlosa Alkaraza rezultatom 6:2, 6:4. Pritom, dobio je impresivnu nagradu.
Kontroverzni Siner je za titulu dobio šest miliona dolara, a takođe i reket od čistog zlata.
Isti ovakav dar dobio je i Rafael Nadal pre godinu dana. Tada je španski list "Marka" otkrio i neke zanimljive detalje o ovom luksuznom poklonu.
Naime, zlatni reket teži čak tri kilograma, dok mu se vrednost procenjuje na oko 250.000 evra!
PARTIZAN POBEDOM PREUZIMA PRVO MESTO: "Crno-beli" silno motivisani na teškom gostovanju u Bačkoj Topoli
TRADICIONALNO teško gostovanje očekuje "parni valjak" kojeg će u 12. kolu Superlige Srbije ugostiti TSC (18.30).
18. 10. 2025. u 07:40
VANREDNO SAOPŠTENjE FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE! Evo šta je bilo sa Draganom Stojkovićem Piksijem
Nakon poraza od Albanije i po povratku reprezentacije iz Andore u Beograd, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Srbije na današnjoj sednici u Staroj Pazovi, doneo je odluku o sporazumnom raskidu ugovora sa selektorom A reprezentacije Draganom Stojkovićem, bez ikakvih daljih obaveza FSS prema njemu.
17. 10. 2025. u 16:16
"PREVARILA SAM SVAKOG PARTNERA!" Ispovest Jelene Karleuše
"JA sam svakog partnera volela, ali volela sam i ovog sa kojim sam ih prevarila. "
19. 10. 2025. u 09:39
