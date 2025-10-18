UŽASNE SCENE U STOKHOLMU: Holger Rune plakao zbog teške povrede (VIDEO)

UŽASNE scene viđene su tokom teniskog meča u Stokholmu između Holgera Runea i Uga Ambera. Danac je zbog teške povrede bio prinuđen da preda.

FOTO: Profimedia

Kako se ističe 11. igraču planete je stradala Ahilova tetiva i on je u bolovima i sa suzama u očima napustio teren.

Terrible 😨



Le moment où Holger Rune s’arrête de jouer, sentant quelque chose « craquer près de son tendon d’Achille » lors de sa demi-finale contre Ugo Humbert à Stockholm. 💔



Le Danois était en larmes avant de quitter le court.pic.twitter.com/uiA7XCKUCc — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) October 18, 2025

On je meč predao pri rezultatu 6:4, 2:2. Bio je blizu plasmana u finalu, ali povreda ga je omela da se bori za još jedan trofej.

To znači da će Amber imati priliku da slavi u glavnom gradu Švedske, a protivnik u finalu biće mu bolji iz duela Denis Šapovalov (Kanada) - Kasper Rud (Norveška).

