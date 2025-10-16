Tenis

NOVAK ĐOKOVIĆ PONIŽEN OD ITALIJANA: Janik Siner ubedljivo očitao lekciju Srbinu

16. 10. 2025. u 21:35

Srpski teniser Novak Đoković poražen je večeras u polufinalu egzibicionog turnira "Slem šest kraljeva" u Rijadu od Italijana Janika Sinera rezultatom 6:4, 6:2.

FOTO: Tanjug/AP/Andy Wong

Meč je trajao 63 minuta, a Đoković je sedmi put u nizu poražen od Italijana.

Sineru je u prvom setu jedan brejk bio dovoljan da povede, dok je trijumf osigurao sa dva brejka u drugom setu.

Italijan će u finalu igrati protiv Španca Karlosa Alkaraza, koji je prethodno savladao  Amerikanca Tejlora Frica 6:4, 6:2.

