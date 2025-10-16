MA, KAKVI! TO NIJE ISTINA: Danil Medvedev progovorio o temi koja zanima čitav svet

DANIL Medvedev ne učestvuje na egzibicionom turniru Šest kraljeva slema. Nije rus ni bleda senka igrača kakav je nekada bio, a to je uticalo na poziv. Ipak, govorio je o zanimljivoj temi, a to je novčana nagrada u Rijadu.

FOTO: Tanjug/AP

Po zvaničnim informacijama svaki učesnik na turniru dobija 1,5 miliona dolara i to bez obzira na krajnji rezultat, Medvedev tvrdi drugačije.

– Prvo, koliko ja znam, nije 1,5 miliona po igraču. Visina sume zavisi od više faktora. Drugo, nisam očekivao poziv, jer mislim da organizatori zovu po svetskoj listi. Pre godinu dana su zvali sve po redu, jedino je Rafael Nadal bio izuzetak – prenosi britanski „Ekspres“ tvrdnje Medvedeva.

Jer nosioci u saudijskoj prestonici se određuju po broju najvećih titula, zato su Đoković i Alkaras prvi i drugi i slobodni su bili u prvom kolu, dok je Siner, iako ispred Novaka na ATP lestvici, morao da igra od početka.

Bilo kako bilo, Medvedev nije ni očekivao poziv, već se odavno prijavio za seriju 250 u Almatiju, gde igra ove nedelje.

– Možda je postojala mogućnost da igram u Rijadu, ali ja sam već bio dao reč Almatiju a ja moju reč ne gazim. Osim toga potrebni su mi poeni i pravi mečevi a ne egzibicije – dodaje 14. teniser sveta koji u četvrtfinalu igra protiv Mađara Marožana (52).

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja