NESVAKIDAŠNJE FINALE ŠANGAJA: Ovako nešto se dogodilo još samo dva puta u istoriji tenisa
VELIKO iznenađenje dogodilo se na mastersu u Šangaju. Za trofej će se boriti 204. i 54. na ATP listi.
U pitanju su teniser iz Monaka Valentin Vašero i Francuz Artur Rinderkner. Oni su u polufinalu pobedili Novaka Đokovića (5. mesto na svetu), odnosno Danila Medvedeva (18).
Zanimljivo je to da je od uvođenja Mastersa 1990. godine, ovogodišnje finale Šangaja biće tek treće na turnirima iz serije 1000 između dva igrača koja nisu nosioci, nakon Hamburga 1996. i Pariza 2003.
Da stvar bude još intersantnija, Vašero i Rinderkneš su rođaci. Zaista jedna nesvakidašnja situacija.
Finale ovog turnira igra se u nedelju od 10.30.
