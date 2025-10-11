NESVAKIDAŠNJE FINALE ŠANGAJA: Ovako nešto se dogodilo još samo dva puta u istoriji tenisa

VELIKO iznenađenje dogodilo se na mastersu u Šangaju. Za trofej će se boriti 204. i 54. na ATP listi.

FOTO: Tanjug/AP/Andy Wong

U pitanju su teniser iz Monaka Valentin Vašero i Francuz Artur Rinderkner. Oni su u polufinalu pobedili Novaka Đokovića (5. mesto na svetu), odnosno Danila Medvedeva (18).

Zanimljivo je to da je od uvođenja Mastersa 1990. godine, ovogodišnje finale Šangaja biće tek treće na turnirima iz serije 1000 između dva igrača koja nisu nosioci, nakon Hamburga 1996. i Pariza 2003.

3 - Since the format's introduction in 1990, this year's Shanghai Masters final will be just the third at an ATP Masters 1000 event between two unseeded players, after Hamburg 1996 and Paris 2003. Fairytale.#RolexShanghaiMasters | @SH_RolexMasters @atptour @ATPMediaInfo pic.twitter.com/tJyA9hSkqP — OptaAce (@OptaAce) October 11, 2025

Da stvar bude još intersantnija, Vašero i Rinderkneš su rođaci. Zaista jedna nesvakidašnja situacija.

Finale ovog turnira igra se u nedelju od 10.30.

