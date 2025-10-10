TENISKI SVET U NEVERICI! Holger Rune brutalno vređao majku i bivšeg trenera Novak Đokovića

Teniser iz Monaka Valanten Vašero napravio je juče veliko iznenađenje na Mastersu u Šangaju, pošto je pobedio 11. igrača sveta Danca Holgera Runea posle tri seta, 2:6, 7:6, 6:4.

Foto: AP

Mladi Danac bio je nervozan tokom celog meča, ništa mu nije išlo po planu, a svoj bes i frustraciju iskalio je svoj tim i majku.

Pri rezultatu 3:3 u poslednjem setu, Rune je potpuno pobesneo, a u njegovom boksu sedeli su majka Aneke, trener Lars Kristensen i kondicioni trener Marko Paniki, bivši saradnik Novaka Đokovića.

Very very classy Holger Rune. Telling your mom “f you” pic.twitter.com/GKXyMHoOiu — Brian’s Breaking News and Intel (@intelFromBrian) October 9, 2025

Rune je od svog boksa tražio savet:

– Šta da radim?!

Dobio je odgovor od kondicionog trenera:

– Samo nastavi da udaraš loptu sa dužinom. To je to.

A onda, Rune je izgubio kompas i počeo da vređa svoj tim, pa čak i majku:

– J****e se. J****e se svi. J****e se – urlao je Rune.