SRPKINJE DOMINIRAJU: Lola Radivojević se pridružila Teodori Kostović u četvrtfinalu Majorke

SRPSKA teniserka Lola Radivojević plasirala se u četvrtfinale turnira u Majorki, pošto je pobedila Ukrajinku Oleksandru Olijinkovu sa 6:3, 6:4. Ona se na taj način pridružila zemljakinji Teodori Kostović u ovoj fazi takmičenja.

FOTO: TSS/S. Stevanović

Trenutno 173. na VTA listi je sjajno servirala u prvom setu, rivalki nije dozvolila nijednu šansu da joj ugrozi, dok je ona uspela jedini brejk da napravi u osmom gemu.

Drugi segment meča je idealno počeo za Radivojevićevu, odmah je osvojila gem na servis 139. na planeti. Tu prednost je sačuvala do kraja.

Ipak, mogla je Olijinkova da vrati izgubljeno u šestom gemu, ali propustila je tri prilike. Do kraja meča više nije bila u situaciji da Srpkinji oduzme servis.

Lola Radivojević će u četvrfinalu igrati protiv Nemice Nome Nohe Akugue, dok je u polufinalu moguć okršaj sa Teodorom Kostović kojoj je naredna protivnica Argentinka Marija Lurdes Karle.

