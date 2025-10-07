"SREĆAN SAM KAD SVI PATE"! Teniski svet u neverici nakon izjave Danila Medvedeva

KONTROVERZNI Rus ponovo blista!

FOTO: Tanjug/AP

Naime, posle pobede nad Aleksandrom Davidovičem Fokinom u 3. kolu mastersa u Šangaju, oglasio se Danil Medvedev koji je govorio o teškim uslovima za igru u Kini.

- Neverovatno je bilo vlažno ove večeri, oko 85%. Nije bilo lako, ni za mene ni za njega. Zapravo, sviđa mi se ovaj turnir jer i ja patim, a i ostali momci pate. Ja patim na mnogim turnirima, a ovde svi pate, tako da me to stavlja u slično stanje kao i sve ostale, tako da sam srećan zbog toga - našalio se Medvedev.

Inače, Danil Medvedev će u osmini finala igrati protiv Amerikanca Learnera Tijena.

