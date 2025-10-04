Tenis

MASTERS U ŠANGAJU: Rubljov eliminisan, Zverev lako sa Francuzom

Filip Milošević

04. 10. 2025. u 10:50

Nemački teniser Aleksandar Zverev plasirao se u treće kolo Mastersa u Šangaju, pošto je danas u drugom kolu pobedio Francuza Valentina Rojera rezultatom 6:4, 6:4.

FOTO: Tanjug/AP/Marta Lavandier

Meč je trajao sat i 39 minuta. Zverev je treći teniser sveta, dok je Rojer 76. na ATP listi.

Nemački teniser će u trećem kolu igrati protiv Francuza Artura Rinderkneša, koji je ranije danas bio bolji od Amerikanca Aleksa Mikelsena sa 6:3, 6:4.

Japanski teniser Jošihito Nišioka pobedio je Rusa Andreja Rubljova rezultatom 2:6, 6:1, 6:4 i tako izborio plasman u treće kolo.

Nišioka će u trećem kolu igrati protiv Španca Haumea Munara.

Australijski teniser Aleks de Minor pobedio je Argentinca Kamila Uga Karabeljia sa 6:4, 6:2 i tako izborio plasman u treće kolo.

De Minor će u trećem kolu igrati protiv Poljaka Kamila Majhšaka.

Italijanski teniser Lorenco Muzeti plasirao se u treće kolo Mastersa u Šangaju, pošto je pobedio Argentinca Fransiska Komesanju 6:4, 6:0.

Muzeti će u trećem kolu igrati protiv pobednika meča između Italijana Lučana Darderija i Kineza Junčaokete Bua.

Masters u Šangaju se igra za nagradni fond od 9.193.540 dolara.

 

