MASTERS U ŠANGAJU: Rubljov eliminisan, Zverev lako sa Francuzom
Nemački teniser Aleksandar Zverev plasirao se u treće kolo Mastersa u Šangaju, pošto je danas u drugom kolu pobedio Francuza Valentina Rojera rezultatom 6:4, 6:4.
Meč je trajao sat i 39 minuta. Zverev je treći teniser sveta, dok je Rojer 76. na ATP listi.
Japanski teniser Jošihito Nišioka pobedio je Rusa Andreja Rubljova rezultatom 2:6, 6:1, 6:4 i tako izborio plasman u treće kolo.
Nišioka će u trećem kolu igrati protiv Španca Haumea Munara.
Australijski teniser Aleks de Minor pobedio je Argentinca Kamila Uga Karabeljia sa 6:4, 6:2 i tako izborio plasman u treće kolo.
De Minor će u trećem kolu igrati protiv Poljaka Kamila Majhšaka.
Italijanski teniser Lorenco Muzeti plasirao se u treće kolo Mastersa u Šangaju, pošto je pobedio Argentinca Fransiska Komesanju 6:4, 6:0.
Muzeti će u trećem kolu igrati protiv pobednika meča između Italijana Lučana Darderija i Kineza Junčaokete Bua.
Masters u Šangaju se igra za nagradni fond od 9.193.540 dolara.
