KAKAV BLAM! Ceo svet se smeje Arini Sabalenki

Beloruskinja Arina Sabalenka konačno je došla do velike nagrade na njujorškom betonu – osvojila je Ju-Es open, i to nakon što je prethodno stajala na korak od trofeja u finalima Rolan Garosa i Vimbldona.

FOTO: Tanjug/AP

U odlučujućem meču u Njujorku savladala je Amerikanku Amandu Anisimovu u dva seta, 6:3, 7:6, i tako stigla do svog četvrtog grend slem pehara u karijeri.

U muškom delu turnira - Španac Karlos Alkaraz savladao je Janika Sinera i drugi put podigao trofej na Ju-Es openu, čime je u zbiru došao do šest grend slem titula.

Njih dvoje su kao novi šampioni Ju-Es opena gostovali u emisiji "The Today Show".

Govoreći o svojoj ljubavi prema kreiranju sadržaja i TikToku, Beloruskinja je kazala:

- Inače, pravila sam TikTok video sa Jan...", napravila je lapsus Sabalenka.

Aryna Sabalenka accidentally calling Carlos Alcaraz Jannik on the Today Show



Carlos’ reaction:



“It’s 9 in the morning. Don’t worry it’s all good”



😂😂😂



(via @TheTodayShow) pic.twitter.com/GNng0GFqb4 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 8, 2025

Arina je gotovo nazvala Alkarasa imenom najvećeg rivala, kog je pobedio u finalu, da bi svi u studiju počeli da se smeju.

Alkaras se pravio da će napustiti studio, dok je Arina stavila ruku na rame i izvinila se:

- Karlose, čoveče, mnogo mi je žao", rekla je Sabalenka, na šta se Alkaras nadovezao sa "Devet je ujutru, nema veze".

Sabalenka je dramatično nastavila i dodala: "Ovo je najveći blam u mom životu".

