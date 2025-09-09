KAKAV BLAM! Ceo svet se smeje Arini Sabalenki
Beloruskinja Arina Sabalenka konačno je došla do velike nagrade na njujorškom betonu – osvojila je Ju-Es open, i to nakon što je prethodno stajala na korak od trofeja u finalima Rolan Garosa i Vimbldona.
U odlučujućem meču u Njujorku savladala je Amerikanku Amandu Anisimovu u dva seta, 6:3, 7:6, i tako stigla do svog četvrtog grend slem pehara u karijeri.
U muškom delu turnira - Španac Karlos Alkaraz savladao je Janika Sinera i drugi put podigao trofej na Ju-Es openu, čime je u zbiru došao do šest grend slem titula.
Njih dvoje su kao novi šampioni Ju-Es opena gostovali u emisiji "The Today Show".
Govoreći o svojoj ljubavi prema kreiranju sadržaja i TikToku, Beloruskinja je kazala:
- Inače, pravila sam TikTok video sa Jan...", napravila je lapsus Sabalenka.
Arina je gotovo nazvala Alkarasa imenom najvećeg rivala, kog je pobedio u finalu, da bi svi u studiju počeli da se smeju.
Alkaras se pravio da će napustiti studio, dok je Arina stavila ruku na rame i izvinila se:
- Karlose, čoveče, mnogo mi je žao", rekla je Sabalenka, na šta se Alkaras nadovezao sa "Devet je ujutru, nema veze".
Sabalenka je dramatično nastavila i dodala: "Ovo je najveći blam u mom životu".
