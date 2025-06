"PONEKAD MORATE DA IDETE..." Oglasio se Janik Siner nakon odluke da smeni trenere

Prvi reket sveta, Janik Siner, oglasio se prvi put nakon odluke da se rastane sa Uliseom Badijom i Markom Pankijem.

FOTO: Tanjug/AP

Pravo niotkuda je uoči Vimbldona izašla vest da se Siner rastao sa kondicionim trenerom i fizioterapeutom, sa kojima je sarađivao od prošle sezone.

- Ništa senzacionalno se nije desilo. To su stvari koje se dešavaju u sportu. Ponekad morate da idete različitim putevima, kao što sam ja to uradio. Nema konkretnog razloga. Zajedno smo uradili sjajan posao, finale Rolan Garosa je bilo izuzetno dostignuće, postignuto zahvaljujući celom timu. Ali sam odlučio da uradim nešto drugačije. Ponekad se stvari jednostavno dogode, znam da trenutak nije najbolji, ali na kraju to ne utiče na ovaj Slem - rekao je Siner i dodao:

- Osećam se dobro mentalno i fizički, jedva čekam da izađem na teren ovde u Londonu, na turniru koji je za mene poseban i važan.

Postavlja se pitanje ko će zameniti Badija i Panikija.

- Opcija ima mnogo, ali sada nije pravi trenutak da razmišljam o tome - dodao je Janik.

Siner će u prvom kolu Vimbldona igrati protiv Luke Nardija.

