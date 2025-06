ROLAN GAROS, NAJNOVIJE VESTI: Novak Đoković pobedio i Kamerona Norija

Eliminisan je i Kameron Nori (81. ATP), nekada 8. igrač na svetu. Novak Đoković (6. nosilac) je u osmini finala Rolan Garosa bio bolji od Britanca, rezultatom 6:2, 6:3, 6:2.

FOTO: Tanjug/AP

Do sada na turniru nije izgubio nijedan set. U sledećem kolu u četvrtfinalu sutra će mu protivnik biti Nemac Aleksandar Zverev (3. nosilac) kojem je juče meč zbog bolova predao Holanđanin Talon Grikspor pri rezultatu 6:4, 3:0 za Nemca.

Krenuo je Novak u laganom ritmu, kao da nije osmina finala, i brzo poveo sa 2:0 u setovima. Ali, nešto sporiji ritam ne podrazumeva uvek i dobitnu kombinaciju, pa je relativno slabiji Đokovićev servis-gem Britanac iskoristio da vrati brejk. Ipak, došlo je do finog podešavanja, opet je Srbin odskočio, poveo sa 4:1 i krenuo da privodi prvi set u mirniju luku. Na 5:2 tražio je naš as ponovo lekarsku intervenciju zbog žulja na nozi, kao što je to već činio tokom ovog turnira.

Teniski meč kome je prisustvao i predsednik PSŽ Naser al Helaifi u uzvratnoj poseti Novaku viđenom na proslavi Parižana veče pre toga na "Parku prinčeva", ušao je u drugi set posle 41 minut. Na opšte iznenađenje, poveo je tada Nori sa 2:0 u gemovima, a ovaj segment propratilo je nekoliko Novakovih neiznuđenih grešaka. Stigao je naš as protivnika, pripretio je Britanac novom brejk loptom, ali je Đoković pretnju anulirao dobrim servisom. Publika je uživala.

Imao je Nori opet brejk na Novakovom servisu, ali nije uspeo. Zatražio je sada on pomoć lekara. Baš kad je trebalo, Đoković je oduzeo servis protivniku u 8. gemu, taman da servira za ovaj set. Tome je prethodila fantastična forhend paralela, iskosa, "ispod mreže". Britanca gubitka seta nisu spasile ni dve pogođene linije.

Treći set bio je samo formalnost. Poveo je na svom servisu Britanac i to je manje-više, uz još jedan svoj servis gem pri rezultatu 5:1 za Đokovića, bilo sve što je mogao da učini. Sve izgleda lako kada Novak igra tenis. Snagu je sačuvao za veće izazove koji slede u samoj završnici pariskog grend slema.