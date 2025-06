"NISAM UŽIVAO": Karlos Alkaraz se oglasio nakon duela sa Damirom DŽumhurom

Karlos Alkaras se plasirao u osminu finala drugog grend slema u sezoni, pošto je posle velike borbe i drame uspeo da savlada Damira Džumhura u četiri seta – 6:1, 6:3, 4:6, 6:4.

FOTO: Tanjug/AP

Španac je izneo svoje utiske posle meča.

- Divna energija. Nisam toliko uživao, mučio sam se dosta, ali sam srećan što smo osigrali dobar meč. Igrali smo odličan tenis, trčali, udarali lopticu. Ovi ljudi su ostali do kasno da nas gledaju i to cenimo. Grend slemovi su zato teški jer morate da igrate na istom niovu tri-četiri sata i to je najteži deo, rekao je Alkaras.

- Dva seta sam ja kontrolisao, osećao sam se dobro, a onda je on postao agresivniji. Bilo je teško da nateram sebe da pratim taj njegov ritam, ali sam na kraju uspeo da slavim. Ne razmišljam o tome koliko sam trčao večeras. Volim ovakve mečeve. Moram da se zahvalim još jednom ljudima što su ostali do ponoći. Fokus je na sledećem meču, da se odmorim, ledena voda, da jedem... Potrudiću se da se oporavim što je više moguće za naredni susret, rekao je Alkaras posle velike pobede.

Alkarasa u narednoj rundi čeka novi izazov – duel sa Amerikancem Benom Šeltonom.

