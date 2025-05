"SVAŠTA UĐE U GLAVU, NIJE LAKO, ALI..." Dušan Lajović i pored poraza ima motivaciju da se vrati na stare staze uspeha

Izgubio je Dušan Lajović (125 ATP) od Kazahstanca Aleksandra Ševčenka (103 ATP) u prvom kolu Rolan Garosa (6:2, 6:4, 7:6), ali je imao svoje prilike.

Foto: Goran Čvorović

- Iskreno, dosta loše sam odigrao. Nisam zadovoljan, startom meča pogotovo. U drugom setu sam imao šansu, u trećem sam isto uspeo da ga brejknem za tajbrek, ali mislim da sam mogao mnogo bolje. Nažalost, ove sezone je takva realnost da igram dosta gore-dole. Moram da nađem način da to preokrenem. Ovaj meč je i odraz prvog dela sezone. Već sam doživeo ovakve dane, više puta ove godine. S druge strane, osećam, bar poslednjih dva meseca, da sam našao malo bolji ritam – analizirao je svoj nastup.

Ističe i da mu je dosta problema pravio zglob koji je iskrenuo prošle godine:

- Jedan dan je dobro, drugi loše. Na snimcima je sve u redu. Samo moram da povratim sto odsto eksplozivnost. A sa 35 godina to ide malo sporije. Ide nabolje poslednjih mesec-dva.

Objasnio je razliku između sadašnjeg izdanja i najboljih dana njegovog tenisa.

- Trenutna forma mi je nekonzisentna. Menja se iz nedelje u nedelju. U Rimu sam igrao dobro, poslednje dve sedmice nisam. U Madridu, Montekarlu i na par čelendžera sam odigrao nekoliko dobrih mečeva. To je ono što je najveća razlika. Dosta mečeva sam ove godine izgubio relativno lako u odnosu na prošlu i pretprošlu sezonu.

U početku sezone je, kaže, previše sumnjao u sebe, pitao se da li je usporio, da li stari, ili je nešto drugo u pitanju.

- Najveća razlika je problem sa zglobom, što sam, kad trčim u forhend stranu, gubio balans, padao na leđa. Iz opreznosti nisam mogao potpuno da stanem na nogu – otkrio je razloge.

To je sada počelo da se menja.

- Promenio sam vežbe za ligamente. Ide na bolje. Promenio sam i patike, da mi balans bude malo više ka napred. Sve to pomaže, ali je potrebno vreme. Svestan sam da u mom slučaju nema mnogo vremena, jer nisam na početku karijere. S druge strane, svestan sam da mogu da odigram još koju sezonu na većem nivou nego na onom na kome sam sada. Da li će to doći, ne znam, ali spreman sam da pronađem način i testiram sebe da vidim da li to mogu – obećava Duci.

Čekaju ga sada ponovo odlasci na čelendžere, da bi sakupio poene. Ali, to ga ne brine.

- Sigurno nije lako vratiti se na čelendžere. To mi se desilo i 2022. godine, kada sam morao da ih odigram pet-šest krajem sezone. Ali, 2023. godina mi je posle donela titulu i tri-četiri top ten pobede. Sve može da se okrene za nekoliko nedelja.

U planu je da sada odigra nekoliko čelendžera 125 u Italiji.

- Posle toga do kraja sezone imam da odbranim samo stotinak poena. Moram da igram čelendžere da bih popravio plasman, ali shvatam da moram da žrtvujem par nedelja da bih došao tamo gde bih želeo da budem. U ovom trenutku mi nije ni do čega, "skočio bih s mosta", ali kroz par dana verujem da ću da se vratim u malo bolje mentalno stanje.

Ističe da su i igrači koji danas igraju čelendžere opasniji nego pre.

- Nema više kao ranije, kolo ili dva lagano, pa onda kreće ozbiljnije. Sada je to od prvog kola.

I pored svega, ne nedostaje mu, kaže, motivacija.

- Odradio sam dobro pripreme i bio sam motivisan za sezonu. Posle svakog treninga i meča sam sumnjao u sebe i svoju igru, da li je zglob, da li sam se usporio ili tome slično. Verovatno sam zato i delovao drugačije na terenu. Sa dve vezane pobede i motivacija je drugačija. Nije lako kada kreneš u sezonu, a nemaš pobede i boriš se sa tim. Svašta ti uđe u glavu. Ali, imam motivaciju da guram dalje.

Ističe da je na početku sezone razmišljao o svojim godinama.

- Dok te takve misli opterećuju, takva je i realnost. Rekao sam sebi, ako na trenzinima možeš da dobijaš setove protiv top deset igrača, igra je tu. Sada to treba prebaciti na teren. Motivisan sam, spreman da radim dalje. Verujem da mogu da se vratim, jer ne vidim da mi nešto nedostaje u igri, osim par sitnica. Potrebno mi je samo malo vremena i nekih boljih rezultata.

Gledaćemo, očigledno, Ducija još.

VIMBLDON

Kvalifikacije za Vimbldonu su u Lajovićevom planu.

- Ali, zavisi kako budem prošao na sledeća dva turnira. Neće biti bogznašta ako i preskočim jedan u poslednjih petnaest godina.